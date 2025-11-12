Возращение звезды: почему певица Алёна Свиридова забывала есть и пить

Певица Алёна Свиридова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Певица Алёна Свиридова впервые стала приглашённой звездой шоу "Ну-ка, все вместе!" и поделилась впечатлениями от участия. Съёмки оказались долгими, но певица уверяет: усталости она не почувствовала.

Певица Алёна Свиридова

Телепроект "Ну-ка, все вместе!" давно стал одной из самых популярных вокальных площадок страны. Сотни участников со всех уголков России мечтают попасть на сцену перед легендарной стеной экспертов. За несколько лет существования шоу зрители успели полюбить не только участников, но и судей — ярких, эмоциональных, искренних. И вот грядёт юбилейный, сотый выпуск. Для многих членов жюри этот день особенный — ведь они не пропустили ни одного сезона, ни одной трансляции.

Радость и никакой усталости

Однако главным событием стала не только круглая дата. Впервые в роли приглашённой звезды в проекте приняла участие исполнительница хита "Бедная овечка". Её появление добавило эфиру особого шарма, а сама артистка призналась, что съёмка принесла ей огромное удовольствие.

"Хорошо, что до меня все прекрасно потренировались 99 раз, я пришла уже на все готовое, и это действительно доставило большое удовольствие. Невзирая на то, что съёмки длились достаточно долго, я не устала. Мне не хотелось пить, есть и что-то другое, потому что это всё очень сильно увлекает, и ты становишься частью этого процесса, который может быть вершит судьбу участников", — цитирует слова Алёны "СтарХит".

По словам артистки, атмосфера проекта полностью её захватила. Она отметила, что участвовать в таком масштабном действии — значит стать частью настоящей телевизионной сказки.

Сотый выпуск и эмоции за кулисами

Организаторы шоу признаются: к юбилейному выпуску готовились особенно тщательно. За время существования программы продюсеры и судьи просмотрели тысячи заявок и помогли десяткам талантливых исполнителей заявить о себе. Для членов жюри этот выпуск — словно рубеж, подведение итогов многолетней работы.

Сама Свиридова появилась в проекте не только как певица, исполнив свой хит, но и как эксперт — она присоединилась к стене жюри и участвовала в обсуждении конкурсантов.

"Я стараюсь воспринимать всё как ребёнок — не головой, а сердцем. Если я в эту сказку попадаю, даже если она бывает длится не всю песню, а в какой-то момент раз, и ты понимаешь, что ты подключился", — объяснила Алёна.

Её слова точно передают атмосферу шоу: искренность, живые эмоции, открытость и вера в чудо.

Для Свиридовой это новое ощущение — не просто выступать, а наблюдать за чужими эмоциями, участвовать в решении, кто продолжит путь к победе.

Как устроено шоу

Формат "Ну-ка, все вместе!" прост, но эффективен. Сто судей оценивают выступления конкурсантов, поднимаясь со своих мест, если певец сумел их тронуть. Чем больше судей встают, тем выше балл. Именно поэтому атмосфера в студии всегда заряжена энергией — каждый голос может стать решающим.

Этот сезон особенно важен: впереди полуфиналы, где определятся претенденты на победу и главный денежный приз в 5 миллионов рублей. В числе фаворитов — Надежда Самкова из Красноярска, Владимир Войнов из Санкт-Петербурга, Сергей Сыр из Владивостока, Артур Аржаков из Новосибирска, Диана Егоян и Ксения Коробкова из Москвы, Илья Булыгин из Воронежа, Элина Пан из Норильска, Татьяна Хербина из Омска и певица из Болгарии Славея Иванова.

Советы шаг за шагом: как удержать внимание зрителя

Выбирайте песню, близкую по духу — она должна вызывать эмоции. Не копируйте оригинал, добавляйте свою интонацию. Работайте с дыханием и движением — тело должно помогать голосу. Не забывайте о зрителях: взгляд, улыбка, жест — часть выступления. После финальной ноты сохраняйте уверенность, даже если публика молчит — это и есть профессионализм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться понравиться всем.

Последствие: теряется индивидуальность.

Альтернатива: оставаться собой, даже если это риск.

Ошибка: чрезмерное волнение перед жюри.

Последствие: голос дрожит, теряется концентрация.

Альтернатива: сосредоточиться на песне, а не на судьях.

Ошибка: недооценка репетиций.

Последствие: слабое впечатление на зрителей.

Альтернатива: относиться к каждой репетиции как к живому концерту.

Победы, которые вдохновляют

В недавнем спецвыпуске шоу победила подопечная продюсера Виктора Дробыша — певица Марфа Николаева. Её успех стал настоящим событием: девушка четыре раза подряд набрала максимум — 100 баллов, чего прежде не удавалось никому.

"Я очень рада. Я теперь рекордсмен самого популярного вокального шоу страны, которая смогла убедить опытных экспертов в своей состоятельности и четыре раза набрала по 100 баллов", — сказала Николаева.

Её выступление вызвало бурю эмоций. Зрители аплодировали стоя, а члены жюри не скрывали восторга.

"Меня оценил сам Игорь Юрьевич Николаев, много лестных слов, как музыканту, сказал. Теперь эти слова и эмоции навсегда со мной", — добавила певица.

Этот успех стал примером для других участников — показать, что искренность и труд побеждают даже в самом конкурентном сезоне.

А что если…

А что если каждая сцена — это не просто конкурс, а зеркало нашей жизни? Ведь и там, и здесь важна вера в себя, способность не бояться ошибок и идти до конца. Именно это ощущение живой человеческой энергии объединяет артистов и зрителей.

FAQ

Как попасть на шоу "Ну-ка, все вместе!"?

Необходимо пройти онлайн-кастинг, записав видео с исполнением любимой песни.

Кто может стать судьёй?

В жюри приглашают известных артистов, продюсеров, композиторов и преподавателей вокала.

Что получает победитель?

Главный приз — 5 миллионов рублей и возможность выступить на крупнейших музыкальных площадках страны.

Мифы и правда

Миф: Всё решают продюсеры.

Правда: Финальный результат зависит только от реакции судей и зрителей.

Миф: Шоу — чисто развлечение.

Правда: Для участников это серьёзный профессиональный экзамен.

Миф: Телевизионные конкурсы заранее предсказуемы.

Правда: Эмоции, живой голос и харизма могут изменить всё в последний момент.

3 интересных факта о шоу

За все сезоны на сцене выступило более 800 участников. Судейская стена состоит из 100 экспертов, среди которых звёзды первой величины. В каждом сезоне хотя бы один конкурсант получает предложение о сотрудничестве от продюсеров.

Исторический контекст

Проект "Ну-ка, все вместе!" появился на российском телевидении в 2019 году и сразу завоевал популярность. Формат основан на британском шоу All Together Now, но российская версия оказалась более эмоциональной и зрелищной. За шесть лет программа стала настоящей кузницей вокальных талантов, а сотый выпуск — символом её устойчивого успеха.