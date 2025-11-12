Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Ковальчук назвала Алексея Чумакова лучшим мужчиной
Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума
Японские садоводы назвали лучший способ зимовки роз
Кайли Дженнер развеяла слухи о расставании с Тимоти Шаламе
Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений

Священные пятна не помешали шоу: Сати Казанова блестяще справилась с конфузом перед концертом

Сати Казанова залила платье молоком перед концертом
2:48
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова рассказала поклонникам о неожиданной неприятности, случившейся буквально за несколько часов до её выхода на сцену Государственного Кремлёвского дворца. Артистка испачкала концертный наряд грудным молоком — и вместо паники выбрала смех.

Сати Казанова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сати Казанова

Как всё произошло

По словам певицы, она отправилась в один из шоурумов, чтобы подобрать платье для ответственного концерта. К выступлению было готово всё, кроме наряда. После долгих примерок Сати наконец нашла идеальное платье, которое "село как влитое".

Но именно в этот момент ей позвонил супруг Стефано Тиоццо, оставшийся дома с их маленькой дочерью. Мужчина сообщил, что ребёнок плачет и не может успокоиться. Услышав крик малышки, Сати ощутила прилив молока, который, как это часто бывает у кормящих матерей, произошёл внезапно.

"Стою в примерочной в идеальном платье и заливаю его молоком", — поделилась артистка в своём блоге.

Реакция певицы

Несмотря на неловкость ситуации, Казанова не растерялась и отнеслась к случившемуся с юмором. Продавщица спросила, как же она выйдет на главную сцену страны в таком виде.

"Это священные пятна! Сцена в Кремле большая, никто не заметит", — с улыбкой ответила певица.

Поклонники отметили, что Сати, ставшая матерью чуть больше года назад, не теряет самоиронии и лёгкости даже в самых неординарных обстоятельствах.

"Священные пятна" и материнство

Для Казановой, которая редко делится личными моментами публично, этот случай стал поводом поговорить о естественности материнства. Артистка подчеркнула, что подобные эпизоды — часть жизни любой женщины, и стесняться их не стоит.

Многие подписчики поблагодарили певицу за искренность и то, что она показала "реальную сторону гламура" — ту, которую обычно не видно за кадром. Фанаты отметили, что её самоирония и спокойствие — пример для многих молодых мам, совмещающих заботу о ребёнке и карьеру.

Сати Казанова сегодня

После рождения дочери Сати постепенно вернулась к творчеству. Она активно выступает, участвует в телевизионных проектах и работает над новым музыкальным материалом. При этом артистка не скрывает, что роль матери стала для неё самой главной.

Её брак с итальянским фотографом Стефано Тиоццо остаётся одним из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже более пяти лет и часто делятся моментами из семейной жизни, наполненной теплом, духовными практиками и юмором.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Юлия Ковальчук назвала Алексея Чумакова лучшим мужчиной
Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума
Японские садоводы назвали лучший способ зимовки роз
Кайли Дженнер развеяла слухи о расставании с Тимоти Шаламе
Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Сати Казанова залила платье молоком перед концертом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.