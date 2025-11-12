Священные пятна не помешали шоу: Сати Казанова блестяще справилась с конфузом перед концертом

Сати Казанова залила платье молоком перед концертом

Певица Сати Казанова рассказала поклонникам о неожиданной неприятности, случившейся буквально за несколько часов до её выхода на сцену Государственного Кремлёвского дворца. Артистка испачкала концертный наряд грудным молоком — и вместо паники выбрала смех.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сати Казанова

Как всё произошло

По словам певицы, она отправилась в один из шоурумов, чтобы подобрать платье для ответственного концерта. К выступлению было готово всё, кроме наряда. После долгих примерок Сати наконец нашла идеальное платье, которое "село как влитое".

Но именно в этот момент ей позвонил супруг Стефано Тиоццо, оставшийся дома с их маленькой дочерью. Мужчина сообщил, что ребёнок плачет и не может успокоиться. Услышав крик малышки, Сати ощутила прилив молока, который, как это часто бывает у кормящих матерей, произошёл внезапно.

"Стою в примерочной в идеальном платье и заливаю его молоком", — поделилась артистка в своём блоге.

Реакция певицы

Несмотря на неловкость ситуации, Казанова не растерялась и отнеслась к случившемуся с юмором. Продавщица спросила, как же она выйдет на главную сцену страны в таком виде.

"Это священные пятна! Сцена в Кремле большая, никто не заметит", — с улыбкой ответила певица.

Поклонники отметили, что Сати, ставшая матерью чуть больше года назад, не теряет самоиронии и лёгкости даже в самых неординарных обстоятельствах.

"Священные пятна" и материнство

Для Казановой, которая редко делится личными моментами публично, этот случай стал поводом поговорить о естественности материнства. Артистка подчеркнула, что подобные эпизоды — часть жизни любой женщины, и стесняться их не стоит.

Многие подписчики поблагодарили певицу за искренность и то, что она показала "реальную сторону гламура" — ту, которую обычно не видно за кадром. Фанаты отметили, что её самоирония и спокойствие — пример для многих молодых мам, совмещающих заботу о ребёнке и карьеру.

Сати Казанова сегодня

После рождения дочери Сати постепенно вернулась к творчеству. Она активно выступает, участвует в телевизионных проектах и работает над новым музыкальным материалом. При этом артистка не скрывает, что роль матери стала для неё самой главной.

Её брак с итальянским фотографом Стефано Тиоццо остаётся одним из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже более пяти лет и часто делятся моментами из семейной жизни, наполненной теплом, духовными практиками и юмором.