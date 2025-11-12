Неожиданный ответ: реакция Кайли Дженнер на слухи о разрыве с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер публично отреагировала на слухи о разрыве отношений с Тимоти Шаламе. Модель оставила лайк под новым постом актёра в Instagram* с трейлером фильма "Марти Великолепный".

Фото: Instagtam / nailsbyzola by kyliejenner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кайли Дженнер

Поклонники пары расценили этот жест как подтверждение сохранения отношений. Ранее западные таблоиды сообщили о расставании звёздной пары.

По данным источников, Шаламе принял решение о разрыве после двух с половиной лет отношений. Предыдущие размолвки заканчивались примирением по инициативе Дженнер.

Поводом для новых слухов стало недавнее интервью актёра. Пользователи сочли его высказывания недостаточно уважительными в адрес партнёрши.

Официального комментария от представителей звёзд не поступало. Дженнер и Шаламе традиционно не комментируют подробности личной жизни.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ