Неожиданный ответ: реакция Кайли Дженнер на слухи о разрыве с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер публично отреагировала на слухи о разрыве отношений с Тимоти Шаламе. Модель оставила лайк под новым постом актёра в Instagram* с трейлером фильма "Марти Великолепный".
Поклонники пары расценили этот жест как подтверждение сохранения отношений. Ранее западные таблоиды сообщили о расставании звёздной пары.
По данным источников, Шаламе принял решение о разрыве после двух с половиной лет отношений. Предыдущие размолвки заканчивались примирением по инициативе Дженнер.
Поводом для новых слухов стало недавнее интервью актёра. Пользователи сочли его высказывания недостаточно уважительными в адрес партнёрши.
Официального комментария от представителей звёзд не поступало. Дженнер и Шаламе традиционно не комментируют подробности личной жизни.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
