После развода с Джиганом: Оксана Самойлова готовится к музыкальному дебюту

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сообщила о намерении начать музыкальную карьеру. Заявление прозвучало во время празднования дня рождения Вали Карнавал.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Блогерша пока не обладает профессиональными вокальными навыками. Однако она не исключает возможности раскрытия творческого потенциала в будущем.

"Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!" — заявила Самойлова в беседе с корреспондентами МУЗ-ТВ.

Ранее, 9 октября, она подала на развод с рэпером Джиганом. Суд по делу состоялся 28 октября.

Самойлова отмечала, что сохранение брака возможно при условии, что супруг "повзрослеет". На судебное заседание блогер прибыла со съёмочной группой, работающей над реалити-шоу о её семье.