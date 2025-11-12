После развода с Джиганом: Оксана Самойлова готовится к музыкальному дебюту

Оксана Самойлова сообщила о намерении начать музыкальную карьеру. Заявление прозвучало во время празднования дня рождения Вали Карнавал.
Блогерша пока не обладает профессиональными вокальными навыками. Однако она не исключает возможности раскрытия творческого потенциала в будущем.
"Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!" — заявила Самойлова в беседе с корреспондентами МУЗ-ТВ.
Ранее, 9 октября, она подала на развод с рэпером Джиганом. Суд по делу состоялся 28 октября.
Самойлова отмечала, что сохранение брака возможно при условии, что супруг "повзрослеет". На судебное заседание блогер прибыла со съёмочной группой, работающей над реалити-шоу о её семье.
