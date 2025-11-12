Карнавал в крови: разбила кувалдой подарок и попала в больницу – что случилось

Валя Карнавал сообщила о травме при разрушении автомобиля

Блогерша Валя Карнавал оказалась в медицинском учреждении после празднования дня рождения. Инцидент произошёл во время разбивания автомобиля кувалдой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валя Карнавал

Травму пальца Карнавал получила при уничтожении специально подаренной машины. Пострадавшей потребовалось наложение швов в клинике.

"Это было круто. Я показываю рок. Рок-н-ролл. Это я!" — прокомментировала произошедшее сама блогерша в Telegram-канале.

Ранее с Карнавал уже происходили чрезвычайные ситуации. В июле текущего года в Москве задержали вымогателей, шантажировавших её интимными фотографиями.

