Карнавал в крови: разбила кувалдой подарок и попала в больницу – что случилось

Блогерша Валя Карнавал оказалась в медицинском учреждении после празднования дня рождения. Инцидент произошёл во время разбивания автомобиля кувалдой.
Травму пальца Карнавал получила при уничтожении специально подаренной машины. Пострадавшей потребовалось наложение швов в клинике.
"Это было круто. Я показываю рок. Рок-н-ролл. Это я!" — прокомментировала произошедшее сама блогерша в Telegram-канале.
Ранее с Карнавал уже происходили чрезвычайные ситуации. В июле текущего года в Москве задержали вымогателей, шантажировавших её интимными фотографиями.
Недавно близкая знакомая блогерши рассказала, какой путь Валя Карнавал прошла к тому, чтобы быть довольной своей внешностью.
