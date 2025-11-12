Великая и бессмертная: Садальский рассказал, каких мужчин выбирала Нонна Мордюкова

В преддверии 100-летия со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой актёр Станислав Садальский рассказал о дружбе с великой звездой советского кино.
Народная артистка СССР и актёр были знакомы многие годы. Их связывала не просто профессиональная близость — они часто проводили время вместе, шутили, обсуждали жизнь и, как признаётся Садальский, "много хулиганили".
В своём Telegram-канале актёр рассказал, что получил приглашение принять участие в программе телеведущего Андрея Малахова, посвящённой 100-летию со дня рождения Мордюковой. Но, по его словам, он решил отказаться от участия, поскольку не захотел быть частью "массовки".
"Позвали завтра к Андрею Малахову на передачу, посвященную 100-летию Нонны Мордюковой. Отказался, не хочу быть в массовке — народу много, все хотят высказаться, а говорить, что думаешь, не дают, перебивают, обрывают, вырезают. Монтируют и вовсе люди, которым фамилия Мордюкова мало что говорит", — посетовал актёр.
Станислав рассказал, что их с Нонной связывали тёплые отношения, и дружба была настоящей — без условностей. Вместе с актрисой Риммой Марковой они составляли весёлую компанию: встречались, отдыхали, шутили и обсуждали коллег.
"Конечно, пока мои подруги были еще не очень старыми и влюбчивыми", — отметил актёр.
Артистка обладала неповторимым характером: была прямолинейной, страстной и всегда открытой. Она могла одинаково ярко смеяться, ругаться и говорить о любви.
По словам Садальского, Мордюкова обладала очень чётким вкусом в мужчинах. Ей нравились исключительно красивые и молодые, а вот её подруга Римма Маркова больше ценила талант и харизму.
"У Нонны вообще был вкус консервативный — ей нравились только красивые и молодые. Римме — талантливые. Но иногда вкус отказывал обеим, и вот тогда, действительно, было гомерически смешно. Как в случае с двумя азербайджанцами, про который я как-то рассказывал", — поделился Садальский.
Эта история давно стала легендой их компании, ведь Мордюкова и Маркова умели посмеяться и над собой, и над своими "сердечными приключениями".
В преддверии юбилея Нонны Мордюковой телепроекты и СМИ готовят материалы о её жизни и творчестве. Садальский отметил, что не сомневается — её фигура останется одной из главных в истории советского и российского кино.
Медийные персоны считают, что вспоминать артистку нужно живо, искренне, без официоза — так, как будто она рядом, с её заразительным смехом и прямотой.
"Юбилей Нонны только 25 ноября, ещё не раз вспомню", — заключил актёр.
Изучить архивы. Найдите редкие фото, записи интервью, кадры из фильмов.
Собрать воспоминания. Попросите коллег и близких рассказать личные истории.
Подготовить видеоподборку. Эмоциональные моменты часто важнее официальных речей.
Добавить живые детали. Покажите человека, а не только артиста.
Создать атмосферу. Используйте музыку, костюмы и декорации, связанные с его эпохой.
Ошибка: Делать юбилей формальным.
Последствие: Потеря живых эмоций и смысла.
Альтернатива: Создать передачу, где участники делятся личными историями.
Ошибка: Отсутствие контекста эпохи.
Последствие: Зритель не понимает, чем уникален артист.
Альтернатива: Добавить хронику и реальные воспоминания современников.
Ошибка: Избыток экспертов, не знавших героя лично.
Последствие: Программа теряет искренность.
Альтернатива: Дать слово друзьям и коллегам, которые чувствовали человека, а не только актрису.
Знающие великую артистку люди отмечают, что если бы Мордюкова была жива сегодня, она бы оставалась такой же неподражаемой — прямой, остроумной и вечно молодой душой. Вероятно, она продолжала бы сниматься, спорить с режиссёрами и, как прежде, безапелляционно высказываться.
Нонна знала себе цену и не терпела фальши — ни в профессии, ни в чувствах. Возможно, именно эта черта делала её такой притягательной и в жизни, и на экране.
Когда родилась Нонна Мордюкова?
Нонна Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года.
Какие фильмы сделали её легендой?
"Молодая гвардия", "Комиссар", "Родня", "Простая история" — эти картины стали знаковыми в её карьере.
С кем дружила артистка?
Среди близких друзей были актрисы Римма Маркова и Людмила Гурченко, а также актёр Станислав Садальский.
Миф: Мордюкова была суровой и замкнутой.
Правда: В жизни она была весёлой, компанейской и не любила скуку.
Миф: У неё не было чувства юмора.
Правда: По воспоминаниям коллег, именно она чаще всех заводила весёлые разговоры.
Миф: Нонна не любила мужчин.
Правда: Напротив, она обожала внимание и ценила красивых, энергичных людей.
Нонна Мордюкова входила в десятку самых популярных актрис СССР по опросам журнала "Советский экран".
Её голос и манеру речи часто копировали молодые актрисы, но никто не смог повторить её харизму.
В фильме "Комиссар" Мордюкова сыграла одну из самых сильных женских ролей в советском кино, которую до сих пор изучают в киношколах.
Период, когда блистала Нонна Мордюкова, пришёлся на золотую эпоху советского кинематографа — 1950-1980-е годы. Это время, когда кино не просто развлекало, а формировало национальный характер. Её героини — женщины с сильным духом, прямым взглядом и открытым сердцем — стали символом эпохи.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.