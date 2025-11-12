Великая и бессмертная: Садальский рассказал, каких мужчин выбирала Нонна Мордюкова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В преддверии 100-летия со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой актёр Станислав Садальский рассказал о дружбе с великой звездой советского кино.

Актёр Станислав Садальский и актриса Нонна Мордюкова
Фото: Инстаграм Нонны Мордюковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Станислав Садальский и актриса Нонна Мордюкова

Народная артистка СССР и актёр были знакомы многие годы. Их связывала не просто профессиональная близость — они часто проводили время вместе, шутили, обсуждали жизнь и, как признаётся Садальский, "много хулиганили".

В своём Telegram-канале актёр рассказал, что получил приглашение принять участие в программе телеведущего Андрея Малахова, посвящённой 100-летию со дня рождения Мордюковой. Но, по его словам, он решил отказаться от участия, поскольку не захотел быть частью "массовки".

"Позвали завтра к Андрею Малахову на передачу, посвященную 100-летию Нонны Мордюковой. Отказался, не хочу быть в массовке — народу много, все хотят высказаться, а говорить, что думаешь, не дают, перебивают, обрывают, вырезают. Монтируют и вовсе люди, которым фамилия Мордюкова мало что говорит", — посетовал актёр.

Дружба вне сцены

Станислав рассказал, что их с Нонной связывали тёплые отношения, и дружба была настоящей — без условностей. Вместе с актрисой Риммой Марковой они составляли весёлую компанию: встречались, отдыхали, шутили и обсуждали коллег.

"Конечно, пока мои подруги были еще не очень старыми и влюбчивыми", — отметил актёр.

Артистка обладала неповторимым характером: была прямолинейной, страстной и всегда открытой. Она могла одинаково ярко смеяться, ругаться и говорить о любви.

Мужчины, которые нравились Нонне

По словам Садальского, Мордюкова обладала очень чётким вкусом в мужчинах. Ей нравились исключительно красивые и молодые, а вот её подруга Римма Маркова больше ценила талант и харизму.

"У Нонны вообще был вкус консервативный — ей нравились только красивые и молодые. Римме — талантливые. Но иногда вкус отказывал обеим, и вот тогда, действительно, было гомерически смешно. Как в случае с двумя азербайджанцами, про который я как-то рассказывал", — поделился Садальский.

Эта история давно стала легендой их компании, ведь Мордюкова и Маркова умели посмеяться и над собой, и над своими "сердечными приключениями".

Как сохранить память о легенде

В преддверии юбилея Нонны Мордюковой телепроекты и СМИ готовят материалы о её жизни и творчестве. Садальский отметил, что не сомневается — её фигура останется одной из главных в истории советского и российского кино.

Медийные персоны считают, что вспоминать артистку нужно живо, искренне, без официоза — так, как будто она рядом, с её заразительным смехом и прямотой.

"Юбилей Нонны только 25 ноября, ещё не раз вспомню", — заключил актёр.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к юбилею артиста

  1. Изучить архивы. Найдите редкие фото, записи интервью, кадры из фильмов.

  2. Собрать воспоминания. Попросите коллег и близких рассказать личные истории.

  3. Подготовить видеоподборку. Эмоциональные моменты часто важнее официальных речей.

  4. Добавить живые детали. Покажите человека, а не только артиста.

  5. Создать атмосферу. Используйте музыку, костюмы и декорации, связанные с его эпохой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать юбилей формальным.
    Последствие: Потеря живых эмоций и смысла.
    Альтернатива: Создать передачу, где участники делятся личными историями.

  • Ошибка: Отсутствие контекста эпохи.
    Последствие: Зритель не понимает, чем уникален артист.
    Альтернатива: Добавить хронику и реальные воспоминания современников.

  • Ошибка: Избыток экспертов, не знавших героя лично.
    Последствие: Программа теряет искренность.
    Альтернатива: Дать слово друзьям и коллегам, которые чувствовали человека, а не только актрису.

А что если бы Нонна дожила до 100 лет?

Знающие великую артистку люди отмечают, что если бы Мордюкова была жива сегодня, она бы оставалась такой же неподражаемой — прямой, остроумной и вечно молодой душой. Вероятно, она продолжала бы сниматься, спорить с режиссёрами и, как прежде, безапелляционно высказываться.

Нонна знала себе цену и не терпела фальши — ни в профессии, ни в чувствах. Возможно, именно эта черта делала её такой притягательной и в жизни, и на экране.

FAQ

Когда родилась Нонна Мордюкова?
Нонна Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года.

Какие фильмы сделали её легендой?
"Молодая гвардия", "Комиссар", "Родня", "Простая история" — эти картины стали знаковыми в её карьере.

С кем дружила артистка?
Среди близких друзей были актрисы Римма Маркова и Людмила Гурченко, а также актёр Станислав Садальский.

Мифы и правда

  • Миф: Мордюкова была суровой и замкнутой.
    Правда: В жизни она была весёлой, компанейской и не любила скуку.

  • Миф: У неё не было чувства юмора.
    Правда: По воспоминаниям коллег, именно она чаще всех заводила весёлые разговоры.

  • Миф: Нонна не любила мужчин.
    Правда: Напротив, она обожала внимание и ценила красивых, энергичных людей.

Интересные факты

  1. Нонна Мордюкова входила в десятку самых популярных актрис СССР по опросам журнала "Советский экран".

  2. Её голос и манеру речи часто копировали молодые актрисы, но никто не смог повторить её харизму.

  3. В фильме "Комиссар" Мордюкова сыграла одну из самых сильных женских ролей в советском кино, которую до сих пор изучают в киношколах.

Исторический контекст

Период, когда блистала Нонна Мордюкова, пришёлся на золотую эпоху советского кинематографа — 1950-1980-е годы. Это время, когда кино не просто развлекало, а формировало национальный характер. Её героини — женщины с сильным духом, прямым взглядом и открытым сердцем — стали символом эпохи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
