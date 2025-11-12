Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лена Катина рассказала о конфликтах с мужем: почему разные взгляды на роскошь вызывают споры

Солистка "Тату" Лена Катина рассказала о конфликтах с мужем
0:58
Шоу-бизнес

Лена Катина раскрыла детали семейной жизни с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Солистка группы "Тату" объяснила, что чаще всего становится причиной разногласий в их браке.

Лена Катина
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лена Катина

Основной конфликт возникает из-за разного отношения к роскоши. Супруг стремится окружить семью дорогими вещами, тогда как Катина предпочитает скромность.

"Он мыслит так — сумки, бриллианты, крутые тачки, понты, бренды. Балует меня. И хочет, чтобы я научилась радоваться этому баловству. Потому что меня передёргивает", — призналась певица.

Второй источник разногласий — публичность в социальных сетях. Спиридонов активно делится подробностями личной жизни, что вызывает дискомфорт у Катиной.

Путешествия также становятся испытанием для пары. Певица отметила, что в первых поездках им пришлось пройти через период взаимного привыкания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
