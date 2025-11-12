Лена Катина рассказала о конфликтах с мужем: почему разные взгляды на роскошь вызывают споры

Лена Катина раскрыла детали семейной жизни с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Солистка группы "Тату" объяснила, что чаще всего становится причиной разногласий в их браке.
Основной конфликт возникает из-за разного отношения к роскоши. Супруг стремится окружить семью дорогими вещами, тогда как Катина предпочитает скромность.
"Он мыслит так — сумки, бриллианты, крутые тачки, понты, бренды. Балует меня. И хочет, чтобы я научилась радоваться этому баловству. Потому что меня передёргивает", — призналась певица.
Второй источник разногласий — публичность в социальных сетях. Спиридонов активно делится подробностями личной жизни, что вызывает дискомфорт у Катиной.
Путешествия также становятся испытанием для пары. Певица отметила, что в первых поездках им пришлось пройти через период взаимного привыкания.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.