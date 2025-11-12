Золотое кольцо без Кадышевой? Наследник может сменить легендарную певицу на сцене

Надежда Кадышева может прекратить концертные выступления в ближайшее время. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, артистка находится в преклонном возрасте и испытывает проблемы со здоровьем. Это вынуждает её тщательно отбирать концертные предложения.
"Она устала. Всё-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие её уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы", — пояснил Дворцов в интервью teleprogramma.org.
Продюсер не исключил, что сын Кадышевой Григорий Костюк полностью заменит мать в группе "Золотое кольцо". Это может стать естественным продолжением творческой династии.
Ранее Костюк стал основным владельцем коллектива, получив 70% долей ООО "Театр Золотое кольцо". Переход правления в новые руки может ускорить смену солистки легендарного ансамбля.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.