Золотое кольцо без Кадышевой? Наследник может сменить легендарную певицу на сцене

Надежда Кадышева может прекратить концертные выступления в ближайшее время. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
По его словам, артистка находится в преклонном возрасте и испытывает проблемы со здоровьем. Это вынуждает её тщательно отбирать концертные предложения.

"Она устала. Всё-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие её уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы", — пояснил Дворцов в интервью teleprogramma.org.

Продюсер не исключил, что сын Кадышевой Григорий Костюк полностью заменит мать в группе "Золотое кольцо". Это может стать естественным продолжением творческой династии.

Ранее Костюк стал основным владельцем коллектива, получив 70% долей ООО "Театр Золотое кольцо". Переход правления в новые руки может ускорить смену солистки легендарного ансамбля.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
