Лепсу рекомендовали отказаться от близости с невестой: почему врачи видят угрозу для здоровья

Григорию Лепсу рекомендовали воздержаться от физической близости с 19-летней невестой Авророй Кибой. Медицинские специалисты связали это с серьёзными проблемами со здоровьем артиста.
63-летний певец страдает от хронической гипертонии. Врачи настаивают на полном снижении физических и эмоциональных нагрузок.
"Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт", — сообщает Telegram-канал Mash.
Специалисты предупредили, что игнорирование рекомендаций может привести к гипертоническому кризу. Недосып и неправильное питание дополнительно повышают риски.
Напомним, о романе Лепса с молодой возлюбленной стало известно в 2024 году. Свадьба пары была запланирована на лето, но церемонию пришлось отложить.
