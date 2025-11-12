Лепсу рекомендовали отказаться от близости с невестой: почему врачи видят угрозу для здоровья

Врачи рекомендовали Лепсу отказаться от близости с невестой

Григорию Лепсу рекомендовали воздержаться от физической близости с 19-летней невестой Авророй Кибой. Медицинские специалисты связали это с серьёзными проблемами со здоровьем артиста.

григорий лепс

63-летний певец страдает от хронической гипертонии. Врачи настаивают на полном снижении физических и эмоциональных нагрузок.

"Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт", — сообщает Telegram-канал Mash.

Специалисты предупредили, что игнорирование рекомендаций может привести к гипертоническому кризу. Недосып и неправильное питание дополнительно повышают риски.

Напомним, о романе Лепса с молодой возлюбленной стало известно в 2024 году. Свадьба пары была запланирована на лето, но церемонию пришлось отложить.