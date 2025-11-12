Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бороться со стрессом и предотвращать болезни научат на Роза Хутор
Три рецепта маринованных шампиньонов к празднику
Ксению Собчак потрясла история с удалением фото принца Гарри и Меган Маркл
Испанский инженер назвал лучший способ чистки машины
Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности
Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... — писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Google планирует вложить 5,5 млрд евро в Германию — глава интернет-гиганта
McLaren F1 развил 394,8 км/ч с атмосферным мотором

Почему Дибров продаёт свой чудо-дом? Адвокат телеведущего объяснил причины

Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий продаёт дом, чтобы быть ближе к Москве
0:22
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу роскошный дом, построенный для семьи. Представитель звезды ТВ рассказал о причинах такого решения.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" много лет строил и обустраивал загородный особняк площадью около 1200 квадратных метров. Дом создавался как воплощение семейной мечты — уютного пространства, где могли бы собираться близкие и друзья. В оформлении активно участвовала супруга телеведущего Полина Диброва, известная своей любовью к дизайну и вниманием к деталям.

Недавно стало известно, что особняк выставлен на продажу за 570 миллионов рублей — на 180 миллионов меньше прежней оценки. В объявлении недвижимость описывалась как "родовое гнездо" и "воплощение мечты о жизни за городом".

"Это предложение для тех, кто ценит бескомпромиссное качество, технологии и высокий статус. Дом готов к проживанию, вам осталось только заехать", — говорилось в описании объекта.

Эти слова вызвали у поклонников шоумена множество эмоций — от восхищения до недоумения.

Почему Дмитрий решил продать дом

После публикации объявления в Сети начали активно обсуждать возможные причины продажи. Главной версией стал развод телеведущего и его супруги. Однако адвокат Дмитрия, Александр Добровинский, в беседе со "СтарХитом" пояснил, что решение продать недвижимость было принято задолго до личных перемен в жизни пары.

По словам представителя шоумена, Дмитрий просто устал от поездок и решил упростить свой быт.

"Дима давно говорил, что ему надоело мотаться из Москвы за город, что он хочет жить в Москве. Решение продать дом было принято давно, никак с разводом это не связано", — отметил юрист.

Дибров решил сделать выбор в пользу практичности и скорости, отказавшись от роскоши ради комфорта и времени.

Эмоции Полины и реакция общественности

Публика восприняла новость неоднозначно. Одни сожалели, что символ семейного очага выставлен на продажу, другие выражали восхищение интерьером и стилем дома. Когда фотографии особняка появились в открытом доступе, Полина не смогла остаться равнодушной.

"Спасибо большое, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души", — написала многодетная мама в личном Telegram-канале.

Известно, что сейчас Полина с детьми живёт неподалёку, в арендованном коттедже, чтобы сыновья могли чаще видеть отца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пытаться продать дом самостоятельно без оценки.
    Последствие: Потеря времени и снижение цены.
    Альтернатива: Оценка через агентство элитной недвижимости.

  • Ошибка: Оставить слишком личный интерьер.
    Последствие: Покупателю трудно представить дом своим.
    Альтернатива: Нейтральный, универсальный стиль.

  • Ошибка: Игнорировать юридическую проверку документов.
    Последствие: Сделка может быть оспорена.
    Альтернатива: Работа с юристом по недвижимости.

А что если дом не купят сразу?

Для объектов такого уровня продажа может занять от нескольких месяцев до года. Поэтому часто владельцы выбирают временную сдачу особняков в аренду. Это позволяет компенсировать расходы на содержание и дождаться выгодного предложения.

FAQ

Как выбрать агента для продажи элитной недвижимости?
Ищите специалистов, работающих с аналогичными объектами и обладающих портфолио сделок.

Сколько может стоить обслуживание большого дома?
Для особняка площадью 1000-1200 м² расходы могут превышать 1-1,5 млн рублей в год.

Что лучше — продать или сдать в аренду элитный дом?
Если нет срочной нужды в деньгах, аренда может стать временным решением до появления идеального покупателя.

Мифы и правда

  • Миф: Продажа загородного дома всегда связана с финансовыми трудностями.
    Правда: Часто это осознанное решение для упрощения жизни.

  • Миф: После развода недвижимость обязательно делят пополам.
    Правда: Всё зависит от договорённостей и брачного контракта.

  • Миф: Дом за городом — всегда выгодная инвестиция.
    Правда: Без учёта инфраструктуры и транспортной доступности вложение может оказаться невыгодным.

Интересные факты

  1. Дмитрий Дибров известен любовью к редким автомобилям и предметам искусства, многие из которых украшали дом.

  2. Некоторые элементы декора созданы по эскизам Полины — она лично выбирала мебель и текстиль.

Исторический контекст

Первые "звёздные усадьбы" начали активно появляться в Подмосковье в 2000-х годах. Тогда медийные личности стремились жить за городом, подальше от суеты. Сегодня тренд меняется: даже состоятельные люди всё чаще выбирают компактные квартиры в центре Москвы, ценя время выше пространства.

Регистрация имени как защита репутации

Параллельно с продажей дома Дмитрий подал заявку на регистрацию своей фамилии как товарного знака.

"Защищая мое имя, добытое в окопах Сталинграда и в студиях Останкино, я тем самым защищаю это самое внимание от цифровых Чичиковых", — передавал слова телеведущего юрист Манвел Агаджанян.

Юрист пояснил, что шаг связан не с бракоразводным процессом, а с желанием защитить имя от недобросовестного использования в медиасфере.

"Полина же этой фамилией работает. Она не паразитирует на ней. Поэтому первое, что я сделаю, когда юристы выдадут мне на руки патент на фамилию Дибров, — в свою очередь выдам все необходимые разрешения на использование её в работе Полины", — подчеркнул специалист по интеллектуальной собственности.

Таким образом, между супругами сохраняются уважительные отношения, несмотря на перемены в личной жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Наука и техника
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Бороться со стрессом и предотвращать болезни научат на Роза Хутор
Ксению Собчак потрясла история с удалением фото принца Гарри и Меган Маркл
Идентичность в Казахстане меняют соцсети, страхи и мифы
Испанский инженер назвал лучший способ чистки машины
Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности
Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... — писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Запасов бензина осталось на месяц: Болгария рискует остаться без топлива из-за США
Google планирует вложить 5,5 млрд евро в Германию — глава интернет-гиганта
McLaren F1 развил 394,8 км/ч с атмосферным мотором
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.