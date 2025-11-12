Концерт Дианы Арбениной обернулся скандалом: виной всему – этот юный зритель

Необычный инцидент произошёл во время выступления Дианы Арбениной в Алма-Ате. Артистка заметила в первых рядах мужчину с трёхмесячным ребёнком.
Это первый случай в её карьере, когда на концерт принесли столь маленького зрителя. Арбенина подняла младенца на сцену и некоторое время держала на руках.
"Маленький, таскают, как куклу. Ещё даже головку не держит", — приводят слова пользователей казахстанские СМИ.
Публика разделилась в оценках произошедшего. Одни зрители были тронуты, другие указали на потенциальный вред для слуха ребёнка.
Как отмечает издание kz.kursiv.media, некоторые посчитали рок-концерт неподходящим местом для младенца из-за высокого уровня шума.
