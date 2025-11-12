Концерт Дианы Арбениной обернулся скандалом: виной всему – этот юный зритель

Диана Арбенина взяла на сцену младенца в Алма-Ате

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Необычный инцидент произошёл во время выступления Дианы Арбениной в Алма-Ате. Артистка заметила в первых рядах мужчину с трёхмесячным ребёнком.

Фото: commons.wikimedia.org by Rodrigo Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Арбенина

Это первый случай в её карьере, когда на концерт принесли столь маленького зрителя. Арбенина подняла младенца на сцену и некоторое время держала на руках.

"Маленький, таскают, как куклу. Ещё даже головку не держит", — приводят слова пользователей казахстанские СМИ.

Публика разделилась в оценках произошедшего. Одни зрители были тронуты, другие указали на потенциальный вред для слуха ребёнка.

Как отмечает издание kz.kursiv.media, некоторые посчитали рок-концерт неподходящим местом для младенца из-за высокого уровня шума.