Концерт Дианы Арбениной обернулся скандалом: виной всему – этот юный зритель

Диана Арбенина взяла на сцену младенца в Алма-Ате
Необычный инцидент произошёл во время выступления Дианы Арбениной в Алма-Ате. Артистка заметила в первых рядах мужчину с трёхмесячным ребёнком.

Диана Арбенина
Фото: commons.wikimedia.org by Rodrigo Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диана Арбенина

Это первый случай в её карьере, когда на концерт принесли столь маленького зрителя. Арбенина подняла младенца на сцену и некоторое время держала на руках.

"Маленький, таскают, как куклу. Ещё даже головку не держит", — приводят слова пользователей казахстанские СМИ.

Публика разделилась в оценках произошедшего. Одни зрители были тронуты, другие указали на потенциальный вред для слуха ребёнка.

Как отмечает издание kz.kursiv.media, некоторые посчитали рок-концерт неподходящим местом для младенца из-за высокого уровня шума.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
