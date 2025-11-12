Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена счастья: сколько Шаман потратил на обручальные кольца с Мизулиной

Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Шоу-бизнес

Обручальные кольца певца Шамана (Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной стали предметом отдельного экспертного анализа. Стоимость пары составила около 600 тысяч рублей.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

Ювелир Григорий Бакатов детально изучил фотографии украшений молодожёнов. По его оценке, кольца выполнены из белого золота 750-й пробы.

"Скорее всего, это кольца из свадебной коллекции "Mercury классик" из белого золота 750-й пробы, без драгоценных камней", — уточнил эксперт в комментарии для kp.ru.

Отсутствие бриллиантов и лаконичный дизайн сделали этот выбор относительно скромным. При этом стоимость каждого кольца достигает 300 тысяч рублей.

Для сравнения, свадебные наряды пары из Saint Laurent обошлись значительно дороже. Общий комплект одежды молодожёнов превысил 400 тысяч рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
