Алсу выступила за сохранение семьи Джигана и Самойловой: почему певица верит в их примирение

Алсу публично поддержала сохранение семьи Джигана и Оксаны Самойловой. Певица призвала модель простить мужа, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Артистка, недавно пережившая собственный развод, считает этот случай исправимым. Она отметила, что не все супружеские разногласия должны вести к расставанию.

"Джиган очень переживает. Для меня они — большая прекрасная семья. Денис любит Оксану, он говорит об этом и публично, и в кругу близких друзей. Я вижу, что он переживает, поэтому, думаю, он готов меняться", — поделилась Алсу в программе "В ТЕМЕ" на RU.TV.

Певица добавила, что давно знает обоих супругов и регулярно с ними общается. По её словам, у пары есть все шансы на примирение.

Напомним, что инициатором развода стала Самойлова. Она отмечала, что Джигану необходимо повзрослеть, но Алсу надеется, что пара найдёт путь к сохранению семьи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
