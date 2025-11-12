Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026
Звёздная пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет

Без концерта в Сан-Паулу: почему мэрия запретила выступление Канье Уэста

Мэр Сан-Паулу запретил выступления Канье Уэста
1:01
Шоу-бизнес

Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес запретил проведение концерта Канье Уэста на городских площадках. Причиной стало решение не допускать выступлений артистов, связанных с пропагандой нацизма.

Канье Уэст
Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Администрация города официально уведомила организаторов о запрете использования муниципальных объектов. Мероприятие было запланировано на 29 ноября.

"Ни в одном из общественных учреждений, находящихся в ведении городской администрации, не будет выступлений от людей, которые популяризируют нацизм", — заявил Рикарду Нунес, как сообщает издание Brasil247.

Теперь организаторам придётся искать альтернативную площадку для проведения шоу. Решение мэра стало ответом на резонансные высказывания рэпера.

Ранее Канье Уэст неоднократно становился героем скандалов из-за своих заявлений. Это уже не первый случай отмены его концертов по подобным причинам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.