Без концерта в Сан-Паулу: почему мэрия запретила выступление Канье Уэста

Мэр Сан-Паулу запретил выступления Канье Уэста

Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес запретил проведение концерта Канье Уэста на городских площадках. Причиной стало решение не допускать выступлений артистов, связанных с пропагандой нацизма.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Администрация города официально уведомила организаторов о запрете использования муниципальных объектов. Мероприятие было запланировано на 29 ноября.

"Ни в одном из общественных учреждений, находящихся в ведении городской администрации, не будет выступлений от людей, которые популяризируют нацизм", — заявил Рикарду Нунес, как сообщает издание Brasil247.

Теперь организаторам придётся искать альтернативную площадку для проведения шоу. Решение мэра стало ответом на резонансные высказывания рэпера.

Ранее Канье Уэст неоднократно становился героем скандалов из-за своих заявлений. Это уже не первый случай отмены его концертов по подобным причинам.