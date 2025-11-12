Анна Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом: почему мерч Спартака вызвал ажиотаж

Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом

Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала в соцсетях фотографию в мерче московского "Спартака" с двумя корзинами красных роз.

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Певица сопроводила снимок философским высказыванием о природе чувств.

"В любви никогда ничего не чётко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И всё равно, сколько тебе лет — 18 или 66", — цитирует певицу "Mash на спорте".

Публикация появилась спустя почти год после гибели экс-супруга Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка тяжело переживала потерю и долгое время не появлялась на публике.

Ранее Седокова ответила на обвинения в связи с женатым мужчиной. Неизвестная угрожала певице физической расправой через мессенджер.