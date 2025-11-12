Гарри и Меган в опале? Крис Дженнер предпочла других гостей на юбилее

Крис Дженнер не упомянула Меган Маркл в посте после юбилея

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Крис Дженнер не включила Меган Маркл и принца Гарри в благодарственный пост после празднования своего 70-летия. На балу в стиле Джеймса Бонда присутствовали герцог и герцогиня Сассекские.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

Однако в публикации Дженнер в соцсети появились 20 фотографий с другими гостями. Среди них были Джефф Безос, Мэрайя Кэри и Марк Цукерберг.

"В мире звёздных коммуникаций молчание иногда говорит громче любых слов. И то, что Крис не упомянула Меган, выглядит как осознанный сигнал", — прокомментировал специалист по брендингу Чад Тейшейра для Daily Mail.

По его словам, Дженнер известна тем, что просчитывает каждый пост с точки зрения имиджа. Если Меган не попала в кадр, значит, так и было задумано.

Ранее Меган Маркл спровоцировала слухи о третьей беременности своим публичным появлением и выбором неочевидного наряда.