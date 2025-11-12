Роза Сябитова раскрыла главный секрет второго ребёнка дочери: вот что она пообещала

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что сыграла ключевую роль в решении дочери завести второго ребёнка. По словам звезды, она готова активно помогать с воспитанием внуков.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза Сябитова

Сябитова заверила дочь Ксению в своей поддержке, чтобы та могла не прерывать карьерный рост. Этот семейный план уже реализован.

"Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой"", — приводит слова Сябитовой "Телепрограмма".

Ранее телеведущая сообщила в своём Telegram-канале о рождении внука. Беременность дочери изначально не афишировалась.

Информацию о скором пополнении семья раскрыла лишь за несколько дней до родов. Сейчас, по словам Сябитовой, всё идёт согласно намеченному плану.