Роза Сябитова раскрыла главный секрет второго ребёнка дочери: вот что она пообещала

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что сыграла ключевую роль в решении дочери завести второго ребёнка. По словам звезды, она готова активно помогать с воспитанием внуков.
Сябитова заверила дочь Ксению в своей поддержке, чтобы та могла не прерывать карьерный рост. Этот семейный план уже реализован.
"Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой"", — приводит слова Сябитовой "Телепрограмма".
Ранее телеведущая сообщила в своём Telegram-канале о рождении внука. Беременность дочери изначально не афишировалась.
Информацию о скором пополнении семья раскрыла лишь за несколько дней до родов. Сейчас, по словам Сябитовой, всё идёт согласно намеченному плану.
