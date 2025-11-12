Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы всё чаще ищут эмоции, а не комфорт — Onlinetours Premium
Наследство Владимира Симонова перейдёт его детям
Лидерство авторынка перешло от продаж к технологиям — аналитики
Гусеницы листовертки повреждают листья жимолости — агрономы
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи

Роза Сябитова раскрыла главный секрет второго ребёнка дочери: вот что она пообещала

Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что сыграла ключевую роль в решении дочери завести второго ребёнка. По словам звезды, она готова активно помогать с воспитанием внуков.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза Сябитова

Сябитова заверила дочь Ксению в своей поддержке, чтобы та могла не прерывать карьерный рост. Этот семейный план уже реализован.

"Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой"", — приводит слова Сябитовой "Телепрограмма".

Ранее телеведущая сообщила в своём Telegram-канале о рождении внука. Беременность дочери изначально не афишировалась.

Информацию о скором пополнении семья раскрыла лишь за несколько дней до родов. Сейчас, по словам Сябитовой, всё идёт согласно намеченному плану.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Последние материалы
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома
Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом
Врачи объяснили, кому нельзя употреблять мёд даже в малых дозах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.