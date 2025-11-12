Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так

Алана Мамаева уверена: видео с Дибровым слили из мести

Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров вновь оказался в центре скандала. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, похожий на артиста, запечатлён в неловкий момент — с расстёгнутой ширинкой. Кадры быстро попали в СМИ и вызвали оживлённые обсуждения, однако блогеры считают, что случай вовсе не случаен.

Скандал из прошлого всплыл снова

Видео, по данным инсайдеров, не новое — ему несколько лет. Однако именно сейчас, когда телеведущий активно занимается продажей своего подмосковного особняка, оно внезапно оказалось в открытом доступе. Блогер Алана Мамаева уверена, что появление компромата — акт мести, связанный с недавней сделкой.

"Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым", — отметила Мамаева в своём блоге.

По её мнению, кто-то из бывшего окружения телеведущего или недоброжелателей мог специально "подбросить" ролик в публичное поле, чтобы испортить репутацию шоумена на фоне громких новостей о недвижимости.

Реакция Полины Дибровой

Интересно, что Полина Диброва, которая на момент появления видео всё ещё состояла в браке с Дмитрием, тоже высказалась о случившемся. Модель не стала осуждать бывшего мужа и подчеркнула, что не видит смысла в обсуждениях личных тем.

"Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать", — заявила Полина.

Поклонники отметили, что её реакция была спокойной и зрелой — без обвинений и эмоций. Многие сочли это доказательством того, что между супругами давно царит взаимное уважение, несмотря на расставание.

Продажа особняка и слухи о мести

Напомним, что несколько недель назад стало известно — Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк в элитном посёлке Лапино. Дом площадью 1200 квадратных метров оценён в 570 миллионов рублей.

Особняк имел для телеведущего особое значение: он сам занимался дизайном, привозил мебель и детали интерьера со всего мира. Именно здесь звёздная пара воспитывала троих сыновей.

После развода Полина переехала в другой дом, находящийся неподалёку, чтобы дети могли проводить время с обоими родителями. Однако сделка с недвижимостью вызвала множество слухов, и некоторые источники уверены, что появление старого видео — не случайное совпадение.

Дмитрий Дибров предпочёл молчание

Сам телеведущий пока никак не прокомментировал случившееся. Близкие к нему источники утверждают, что он не собирается реагировать на провокации, считая подобные истории частью публичной жизни.

Коллеги по шоу-бизнесу уверены: скандал быстро утихнет, как это не раз происходило с другими известными артистами. Дибров, по словам друзей, всегда относился к подобным ситуациям философски и не позволял сплетням отвлекать себя от дел.

Интернет разделился на два лагеря

После публикации ролика соцсети разделились. Одни пользователи язвительно обсуждали кадры и поведение телеведущего, другие — вставали на его защиту.

Поклонники отмечают, что, даже если видео подлинное, оно не должно становиться поводом для травли. Люди напомнили, что знаменитости тоже имеют право на личное пространство, а публикация интимных кадров без согласия — грубое нарушение этики.

"Что бы там ни было, поступок тех, кто это слил, выглядит некрасиво", — пишут в комментариях поклонники телеведущего.

Жизнь после развода

Разрыв с Полиной Дибровой не стал для телеведущего началом конфликта. Бывшие супруги, по их собственным словам, сохранили хорошие отношения ради детей. Полина продолжает активно развивать личный бренд и участвовать в благотворительных проектах, а Дмитрий сосредоточился на новых профессиональных планах. Несмотря на скандалы, шоумен остаётся востребованной фигурой в медиасреде.