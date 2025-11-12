Диброва перевела огромные деньги не тому человеку: финал этой истории удивил даже её подписчиков

Полина Диброва по ошибке перевела крупную сумму незнакомке

Модель и бизнесвумен Полина Диброва рассказала о неприятной, но в итоге поучительной истории, случившейся с ней во время покупки авиабилетов. Артистка призналась, что чуть не лишилась крупной суммы денег из-за невнимательности, однако судьба повернулась к ней лицом — благодаря честности совершенно незнакомой женщины.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон на столе

Ошибка при оплате

По словам Полины, ситуация произошла в момент, когда она спешила оформить авиабилеты. Звезда была уверена, что переводит деньги по правильным реквизитам, однако вбила неверный номер телефона. Несколько секунд — и крупная сумма покинула её счёт.

Всё произошло настолько быстро, что телеведущая не сразу поняла, что именно пошло не так. Лишь позже, сверив данные, Полина осознала, что деньги ушли совершенно постороннему человеку.

"Это просто кошмар! Я отправила по другому номеру незнакомому человеку крупную сумму денег. У меня всё в пятки провалилось", — призналась Диброва в своём Telegram-канале.

Паника и неожиданная надежда

Ошибки при переводах — ситуация не редкая, но чаще всего вернуть деньги в таких случаях бывает крайне сложно, особенно если адресат не желает выходить на связь или уже потратил средства. Осознав, что сделала, Полина, по её словам, испытала настоящий шок.

Несмотря на стресс, телеведущая не растерялась и решила попытаться самостоятельно исправить ситуацию. Она позвонила на номер получателя и, к счастью, на том конце провода ответила женщина.

По словам Полины, разговор прошёл спокойно и вежливо. Незнакомка выслушала её объяснение и согласилась вернуть деньги.

Добросовестная незнакомка

Такое развитие событий Диброва назвала настоящим чудом. Женщина, на счёт которой случайно поступила сумма, не только не отказалась возвращать её, но и сделала это оперативно и без лишних вопросов.

"Невероятная ситуация. Но мне вернули деньги. Огромное спасибо этой чудесной женщине. Я извинилась, ведь поставила её в неловкое положение. Но чудеса случаются", — поделилась телеведущая.

По признанию Полины, она была поражена добротой и порядочностью совершенно незнакомого человека. В современном мире, где случаи мошенничества происходят ежедневно, такой поступок стал для неё настоящим проявлением человечности.

Благодарность и выводы

После пережитого Диброва призналась, что теперь будет тщательнее проверять все реквизиты перед переводом. Звезда также поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала, что получила десятки сообщений от людей, оказавшихся в похожих ситуациях, но не сумевших вернуть деньги.

История телеведущей стала примером того, что честные люди всё ещё встречаются, а внимательность при онлайн-платежах — важнейшее правило, которое стоит соблюдать каждому.

Фолловеры в комментариях отметили, что Полине повезло.

"Это редкость — чтобы незнакомец добровольно вернул чужие деньги. Обычно сразу блокируют номер и пропадают", — написал один комментатор.

Другие же посоветовали телеведущей воспользоваться функцией защиты переводов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

От семейных дел к новым испытаниям

Напомним, в последнее время Полина Диброва активно обсуждается в СМИ не только из-за личной жизни, но и из-за участия в светских мероприятиях и благотворительных проектах. После развода с телеведущим Дмитрием Дибровым она, как и прежде, сохраняет активный образ жизни, занимается детьми и бизнесом.

Недавний инцидент с переводом денег, по её словам, стал ещё одним жизненным уроком. Он показал, что даже в неприятных обстоятельствах можно столкнуться с добротой, которая возвращает веру в людей.