Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

3:31
Шоу-бизнес

Первый в России электрогармонист и преподаватель вокала Алекс Соловьёв высказал своё мнение о творчестве популярного исполнителя Шамана. В беседе с порталом "Страсти" музыкант отметил, что у певца есть природные вокальные данные, однако его песни, по мнению специалиста, не соответствуют уровню, на который артист способен.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

"Голос есть, но материал слабый"

Соловьёв рассказал, что однажды в шутку обсудил феномен Шамана со своим преподавателем по вокалу. В ходе разговора они пришли к выводу, что голос у Ярослава Дронова хороший, но его потенциал реализован не полностью из-за неправильно выбранного музыкального направления.

"Учитель спросил меня: "Что бы ты сделал с Шаманом, если бы он пришёл к тебе как ученик?" Я преподаю вокал больше семи лет. Я подумал и ответил: "Укрепил бы голос упражнениями, но самое главное — дал бы совершенно другой репертуар. Музыку другого уровня". На что мой учитель сказал: "Полностью согласен. Это единственное, что можно сделать", — поделился Соловьёв.

Музыкант подчеркнул, что смена стиля могла бы вывести Шамана на качественно новый уровень, если бы он обратился к более сложной и многослойной музыке. По мнению Соловьёва, голос артиста позволяет петь значительно больше, чем патриотические гимны и однотипные поп-композиции.

Шаман как феномен: сила харизмы и спорный выбор тем

При этом Соловьёв не отрицал, что успех Шамана закономерен. Ярослав Дронов стал символом новой эстрады, объединив публику на фоне патриотической повестки. Его хиты "Я русский" и "Встанем" стали не просто песнями, а своеобразными лозунгами времени.

Однако, как отмечает эксперт, патриотическая тематика ограничивает возможности певца и не раскрывает его истинный музыкальный диапазон, ведь он слишком зациклен на одной теме. Публике это быстро надоедает. А ведь с таким голосом он мог бы исполнять композиции, которые живут десятилетиями, а не просто "работают на эффект".

Что мешает артисту развиваться

Соловьёв напомнил, что Шаман не новичок в музыке — ещё до популярности он участвовал в шоу "Голос" и "Фактор А", пробуя себя в разных жанрах. Но нынешний образ певца, по мнению эксперта, стал слишком шаблонным.

По словам Соловьёва, артисту не хватает экспериментов и смелости "переступить через себя" — попробовать иную манеру исполнения, джазовые интонации, рок-баллады или даже акустическую лирику.

Что ждёт Шамана дальше

Комментируя участие певца в международном конкурсе "Интервидение", Соловьёв признался, что не следил за этим событием, однако подчеркнул, что подобные конкурсы могут стать хорошим поводом для перезапуска карьеры, если артист осмелится выйти за рамки привычного образа.

Музыкант уверен: Шаман обладает достаточной силой голоса, чтобы "выйти из политического контекста" и стать по-настоящему универсальным артистом, чья музыка будет восприниматься не как лозунг, а как искусство.

По мнению Соловьёва, дальнейший успех Шамана зависит от его готовности меняться. Если певец решится на обновление звучания и тематики, он сможет укрепить своё положение не только в России, но и за её пределами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
