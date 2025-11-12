Полная неразбериха: как Стас Намин отреагировал на двойной концерт групп Парка Горького и Gorky Park

Музыкант Стас Намин прокомментировал конфликт вокруг концертов группы "Парк Горького", объяснив ситуацию с двойными составами и разногласиями в группе.
Певец вновь оказался в центре обсуждений после заявления о ситуации вокруг группы "Парк Горького". На этот раз поводом стал конфликт, связанный с назначением концертов двух составов коллектива на одну дату — 15 ноября. Оказалось, что одновременно на сцену выйдут артисты первого состава и официального нынешнего коллектива.
74-летний Намин прокомментировал сложившуюся ситуацию довольно резко.
"Какой коллектив является настоящим? Смешно даже об этом говорить. Я передал мои авторские права группе "Парк Горького", они не у меня. Поэтому я судов не веду никаких, меня судить невозможно. Я ушёл из этой игры. Почему назначили концерты коллектив "Парка Горького" и Gorky Park на одну дату? Я не включаюсь в это, я не знаю", — цитирует слова Намина "СтарХит".
Музыкант подчеркнул, что не ведёт судебных разбирательств по поводу авторских прав и полностью дистанцируется от конфликта между коллективами. Он считает, что споры и претензии внутри музыкальной сцены часто перегибают палку, особенно когда речь идет о таланте и возрасте участников.
В 2022 году Стас Намин возродил "Парк Горького". В обновлённый состав вошли гитарист Олег Изотов, бас-гитарист Иван Гуськов, барабанщик Алексей Баев и другие музыканты. Новый проект был воспринят публикой с интересом, но вскоре о себе заявили и бывшие участники: музыканты Алексей Белов и Александр Маршал, а в Gorky Park выступают гитарист Александр Яненков и барабанщик Александр Львов.
Напряжение между составами оказалось заметным. Золотой состав относится к перезапущенному проекту скептически, считая новый коллектив лишь кавер-группой, которая повторяет старые хиты без оригинального подхода.
Определить права на бренд. Авторские права должны быть четко оформлены, чтобы избежать конфликтов.
Разграничить составы. Публично обозначить, кто выступает как "новый проект", а кто как "исторический состав".
Продумать даты выступлений. Несовпадение концертов поможет снизить напряжение и сохранить аудиторию.
Работать с общественным мнением. Регулярные комментарии в СМИ и соцсетях помогают управлять репутацией.
Ошибка: Назначение концертов на одну дату → Последствие: Конфликт между составами и негатив в медиа → Альтернатива: Разделение дат и публичная коммуникация о составе.
Ошибка: Игнорирование авторских прав → Последствие: Суды и скандалы → Альтернатива: Оформление юридических соглашений заранее.
Ошибка: Пренебрежение мнением фанатов → Последствие: Потеря аудитории → Альтернатива: Вовлечение фан-базы в новые проекты через соцсети.
Если конфликт продолжится, это может привести к снижению интереса публики и ослаблению бренда "Парк Горького". Разделение составов и прозрачность коммуникации помогут сохранить репутацию и аудиторию обеих команд.
Группа "Парк Горького" была основана в конце 1980-х годов и стала одним из символов советского рока. На протяжении десятилетий состав менялся, но музыка оставалась популярной как в России, так и за рубежом. Перезапуск в 2022 году стал попыткой вернуть легендарный бренд к современной аудитории, одновременно сталкиваясь с внутренними конфликтами и юридическими нюансами.
Стас Намин был продюсером и инициатором многих известных советских и российских музыкальных проектов.
Оригинальный состав Gorky Park выступал на международных фестивалях и даже записывал альбомы в США.
Конфликты вокруг перезапусков старых групп — частое явление в мировой музыкальной индустрии.
