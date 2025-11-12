Полная неразбериха: как Стас Намин отреагировал на двойной концерт групп Парка Горького и Gorky Park

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Шоу-бизнес

Музыкант Стас Намин прокомментировал конфликт вокруг концертов группы "Парк Горького", объяснив ситуацию с двойными составами и разногласиями в группе.

Мужчина играет на гитаре
Фото: Openverse by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина играет на гитаре

Певец вновь оказался в центре обсуждений после заявления о ситуации вокруг группы "Парк Горького". На этот раз поводом стал конфликт, связанный с назначением концертов двух составов коллектива на одну дату — 15 ноября. Оказалось, что одновременно на сцену выйдут артисты первого состава и официального нынешнего коллектива.

Суть конфликта

74-летний Намин прокомментировал сложившуюся ситуацию довольно резко.

"Какой коллектив является настоящим? Смешно даже об этом говорить. Я передал мои авторские права группе "Парк Горького", они не у меня. Поэтому я судов не веду никаких, меня судить невозможно. Я ушёл из этой игры. Почему назначили концерты коллектив "Парка Горького" и Gorky Park на одну дату? Я не включаюсь в это, я не знаю", — цитирует слова Намина "СтарХит".

Музыкант подчеркнул, что не ведёт судебных разбирательств по поводу авторских прав и полностью дистанцируется от конфликта между коллективами. Он считает, что споры и претензии внутри музыкальной сцены часто перегибают палку, особенно когда речь идет о таланте и возрасте участников.

История перезапуска группы

В 2022 году Стас Намин возродил "Парк Горького". В обновлённый состав вошли гитарист Олег Изотов, бас-гитарист Иван Гуськов, барабанщик Алексей Баев и другие музыканты. Новый проект был воспринят публикой с интересом, но вскоре о себе заявили и бывшие участники: музыканты Алексей Белов и Александр Маршал, а в Gorky Park выступают гитарист Александр Яненков и барабанщик Александр Львов.

Напряжение между составами оказалось заметным. Золотой состав относится к перезапущенному проекту скептически, считая новый коллектив лишь кавер-группой, которая повторяет старые хиты без оригинального подхода.

Советы шаг за шагом для музыкальных проектов

  1. Определить права на бренд. Авторские права должны быть четко оформлены, чтобы избежать конфликтов.

  2. Разграничить составы. Публично обозначить, кто выступает как "новый проект", а кто как "исторический состав".

  3. Продумать даты выступлений. Несовпадение концертов поможет снизить напряжение и сохранить аудиторию.

  4. Работать с общественным мнением. Регулярные комментарии в СМИ и соцсетях помогают управлять репутацией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Назначение концертов на одну дату → Последствие: Конфликт между составами и негатив в медиа → Альтернатива: Разделение дат и публичная коммуникация о составе.

  • Ошибка: Игнорирование авторских прав → Последствие: Суды и скандалы → Альтернатива: Оформление юридических соглашений заранее.

  • Ошибка: Пренебрежение мнением фанатов → Последствие: Потеря аудитории → Альтернатива: Вовлечение фан-базы в новые проекты через соцсети.

А что если…

Если конфликт продолжится, это может привести к снижению интереса публики и ослаблению бренда "Парк Горького". Разделение составов и прозрачность коммуникации помогут сохранить репутацию и аудиторию обеих команд.

Исторический контекст

Группа "Парк Горького" была основана в конце 1980-х годов и стала одним из символов советского рока. На протяжении десятилетий состав менялся, но музыка оставалась популярной как в России, так и за рубежом. Перезапуск в 2022 году стал попыткой вернуть легендарный бренд к современной аудитории, одновременно сталкиваясь с внутренними конфликтами и юридическими нюансами.

Интересные факты

  1. Стас Намин был продюсером и инициатором многих известных советских и российских музыкальных проектов.

  2. Оригинальный состав Gorky Park выступал на международных фестивалях и даже записывал альбомы в США.

  3. Конфликты вокруг перезапусков старых групп — частое явление в мировой музыкальной индустрии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
