После отёка Квинке Монеточка* снова на сцене: врачи боятся, что цена будет слишком высокой

3:37
Шоу-бизнес

Певице Монеточке*, уехавшей из России и выступающей за границей, медики категорически запретили выходить на сцену после тяжёлого приступа отёка Квинке, перенесённого во время концерта в Риге. Несмотря на рекомендации врачей, артистка намерена уже 11 ноября вновь выступить — на этот раз в Таллине, чем вызывает серьёзные опасения у специалистов.

Певица Монеточка*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Монеточка*

Концерт, закончившийся госпитализацией

Инцидент произошёл во время выступления в Риге. Монеточка* почувствовала себя плохо прямо на сцене, однако не прервала шоу и продолжила петь. В итоге медики буквально вытолкали певицу в скорую помощь — артистка уже не могла ни говорить, ни дышать. Монеточке* экстренно ввели гормональные препараты, после чего состояние удалось стабилизировать. Диагноз — ангионевротический отёк, или отёк Квинке, одно из самых опасных проявлений аллергии, которое может закончиться удушьем в считанные минуты.

Что представляет собой отёк Квинке

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен объяснила, что это состояние — острая аллергическая реакция, сопровождающаяся быстрым и массивным отёком глубоких слоёв кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки.

"Наибольшую опасность представляет отёк гортани, который, как в случае с певицей, проявляется невозможностью говорить и дышать, создавая реальный риск удушья. Это состояние требует незамедлительной медицинской помощи, так как счёт может идти на минуты", — подчеркнула специалист.

По её словам, даже после купирования симптомов существует высокая вероятность рецидива — особенно в первые сутки после приступа. Организм в этот период находится в состоянии "аллергической готовности", и любая дополнительная нагрузка — стресс, переутомление, воздействие жары и света софитов — может вызвать повторный приступ.

Почему Монеточке* запретили выступления

Медики настоятельно рекомендовали певице воздержаться от выступлений в течение 24—48 часов, чтобы избежать повторного отёка. Однако, по сообщениям СМИ, артистка всё же планирует выйти на сцену в Таллине вечером 11 ноября.

Доктор Тен предостерегает, что подобное решение может иметь крайне тяжёлые последствия.

"Угроза летального исхода в такой ситуации не является преувеличением, повторный отёк гортани может развиться ещё стремительнее и привести к полному закрытию дыхательных путей. Поэтому рекомендация о покое и наблюдении в течение минимум 24—48 часов является стандартной и жизненно необходимой мерой", — пояснила врач.

Цена выступления: риск ради публики

Монеточка*, известная своей преданностью слушателям, по данным источников, не хочет отменять запланированные концерты, чтобы не подвести поклонников. Но врачи уверены, что восстановление после отёка Квинке требует строгого соблюдения режима, а игнорирование медицинских рекомендаций может привести к непоправимому.

Эксперты отмечают, что певица, вероятно, столкнулась с одной из форм аллергии на стресс или физическую нагрузку — состояния, при котором даже сильные эмоции или перенапряжение голосовых связок могут вызвать опасную реакцию.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
