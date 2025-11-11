Прошли годы, и Семенович решилась сказать: сожалеет ли она об уходе из Блестящих

Семенович заявила, что не жалеет об уходе из "Блестящих"

Певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что считает правильным решение покинуть популярный женский коллектив "Блестящие". В интервью радио "Москва FM" артистка отметила, что сделала этот шаг вовремя и ни разу не пожалела о своём выборе.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

"Это было крутое решение"

Анна Семенович подчеркнула, что уход из группы стал для неё началом нового этапа в жизни и карьере. По словам певицы, она не испугалась выйти из зоны комфорта и рискнула начать сольный путь, который в итоге оказался успешным.

"Было круто, когда я не побоялась уйти из коллектива "Блестящие" и пойти в сольное плавание", — отметила артистка в эфире.

Именно участие в "Блестящих" сделало Семенович знаменитой: она пела вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой — состав, который стал "золотым" для группы. Однако уже в 2008 году Анна приняла решение покинуть коллектив и сосредоточиться на индивидуальной карьере.

От поп-группы к самостоятельному успеху

После ухода из группы Семенович не исчезла со сцены. Она занялась сольной карьерой, выпустила несколько синглов, стала постоянной гостьей телевизионных шоу, а также активно выступает на частных мероприятиях.

По данным продюсера Сергея Дворцова, артистка остаётся востребованной и сегодня. Он отметил, что Семенович часто приглашают на корпоративы, концерты и праздничные шоу. По словам шоумена, её гонорар за одно выступление составляет от 1,2 до 1,5 миллиона рублей.

Дворцов подчеркнул, что популярность певицы объясняется не только её именем, но и харизмой — Анна умеет создать атмосферу праздника и настроить публику на позитив.

Скандал на корпоративе и реакция коллег

Несмотря на успех, артистка не раз сталкивалась с критикой. Летом 2024 года в Сети обсуждалось её неудачное выступление на частном мероприятии, после которого некоторые зрители обвинили Семенович в отсутствии вокальных данных.

Продюсер Сергей Дворцов тогда встал на защиту певицы, предположив, что в тот день она могла себя просто плохо чувствовать. Он добавил, что подобные инциденты могут произойти с любым артистом, особенно при плотном гастрольном графике.

Анна Семенович сегодня

Сейчас Анна Семенович продолжает активно работать: она не только поёт, но и ведёт светские мероприятия, участвует в телепроектах и занимается блогерской деятельностью. Артистка признаётся, что научилась получать удовольствие от творчества и свободы, которую ей принесла сольная карьера.

Уход из "Блестящих", по её словам, стал одним из самых решительных и правильных шагов в жизни. Он позволил ей реализовать себя как самостоятельную артистку и не быть зависимой от коллектива или продюсеров.

Новая глава без сожалений

История Анны Семенович — пример того, как риск может обернуться успехом. Оставив группу на пике популярности, певица сумела сохранить внимание публики и построить карьеру на собственных условиях.

Сегодня она уверенно стоит на сцене, а её имя по-прежнему вызывает интерес у слушателей и организаторов концертов.