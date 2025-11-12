Не прислушивайтесь к нему! Почему Лоза разнёс критика Соседова за слова о бесполезно прожитой жизни

Юрий Лоза ответил на критику Сергея Соседова

Певец Юрий Лоза прокомментировал заявление музыкального критика Сергея Соседова и ответил на обвинения в бесполезно прожитой жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Лоза.

Лоза подверг сомнению профессиональную компетентность своего оппонента. Он отметил, что Соседов не соответствует уровню известных исторических критиков.

"Соседов сам ничего не умеет, ещё и слишком занят собой любимым. К его мнению не стоит прислушиваться, он понятия не имеет о моей деятельности в последнее время", — заявил Лоза в интервью "Страстям".

Ранее Соседов посоветовал музыканту сосредоточиться на создании нового хита вместо критики молодёжи. По мнению критика, Лоза стал "пережитком прошлого" без собственной аудитории.

Исполнитель также отметил, что участие в жюри кавер-конкурсов не даёт права на экспертную оценку во всех сферах культуры.