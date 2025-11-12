Медийный ход или любовь? Собчак раскрыла правду об отношениях Воробьёва и Гарифуллиной

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак подвергла сомнению искренность отношений Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной. Своё мнение о браке артистов журналистка высказала в интервью с Прохором Шаляпиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Воробьёв

По словам Собчак, пара использует семейный статус для повышения медийности. Она оценила реализацию этой стратегии как профессиональную.

"Мне очевидно. Я, может, и не Господь Бог, но мне кажется, что это пиар. Это пиар красивый. Они всё грамотно делают", — сказала Собчак.

Воробьёв и Гарифуллина поженились весной 2025 года в Москве. Несмотря на редкие совместные появления в публичном пространстве, пара начала активно участвовать в телевизионных проектах после заключения брака.

Собчак отметила продуманность медийной стратегии пары. По её мнению, искусственно созданная таинственность вокруг отношений вызывает дополнительный интерес публики.