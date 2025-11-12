Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алла Пугачёва, которая последние годы живёт на Кипре, вновь готовится к переменам. По данным музыкального критика Сергея Соседова, Примадонна подумывает перебраться на постоянное место жительства в Швейцарию. Эта новость вызвала бурные обсуждения в российском шоу-бизнесе — многие уверены, что переезд в альпийскую страну может обернуться для певицы рядом сложностей.

Почему именно Швейцария

Сергей Соседов в интервью "МК" сообщил, что слышал о планах Аллы Борисовны приобрести дом в Швейцарии, а не в Болгарии, как предполагалось ранее. Страна действительно привлекает обеспеченных людей со всего мира — безопасностью, высоким уровнем жизни, качеством медицины и великолепной природой.

Однако поклонники и эксперты считают, что для 76-летней певицы Швейцария — не самый удобный выбор. Страна славится не только комфортом, но и высокими ценами.

"Швейцария никогда не считалась у россиян популярным местом для постоянного проживания. Она красивая, но очень дорогая", — отмечают поклонники певицы.

Высокие расходы и бытовые неудобства

Даже для человека с состоянием, заработанным за десятилетия сценической карьеры, жизнь в Швейцарии может оказаться финансово обременительной. Здесь одна из самых дорогих систем налогообложения, а цены на жильё, услуги и продукты существенно выше, чем в других европейских странах.

По словам эмигрантов, даже повседневные покупки могут стать испытанием — ассортимент в магазинах ограничен, а многие жители ездят за продуктами в соседние Германию, Италию или Францию.

"Вряд ли Алла, которой уже 76 лет, будет регулярно мотаться за колбасой и сыром в другую страну. В таком возрасте это сложно", — отмечают соотечественники певицы.

Кроме того, бытовые процессы в Швейцарии происходят медленно. Заказ мебели или бытовой техники может занять несколько месяцев, а бюрократические процедуры требуют терпения. Для Пугачёвой, привыкшей к быстрому решению вопросов, это может стать дополнительным стрессом.

Языковой барьер и культурная изоляция

Ещё один потенциальный барьер — языковой. В Швейцарии официальных языков четыре: немецкий, французский, итальянский и романшский. Английский, хотя и распространён среди молодёжи и в бизнесе, в повседневной жизни используется редко.

Поклонники опасаются, что Алле Борисовне будет сложно адаптироваться к новой среде, ведь общение для неё всегда было важной частью жизни. На Кипре Примадонна регулярно попадала в объективы камер, охотно беседовала с поклонниками и отвечала на вопросы журналистов.

"В Лимассоле её постоянно узнают, здороваются, фотографируются. А в Швейцарии, скорее всего, узнавать её почти не будут", — считают поклонники.

Для артистки, привыкшей к вниманию публики, отсутствие общения может стать тяжёлым испытанием.

Плюсы переезда

Тем не менее у Швейцарии есть очевидные преимущества. Это одна из самых экологически чистых стран Европы с высоким уровнем безопасности, развитой медициной и спокойной атмосферой. Здесь комфортно растить детей и внуков — страна славится своими школами, кружками и спортивными программами.

Кроме того, Пугачёва сможет наслаждаться тишиной и природой — горные пейзажи, чистый воздух и спокойный ритм жизни могут оказаться именно тем, что ей сейчас нужно.

Новый этап или временная передышка

Переезд в Швейцарию пока не подтверждён официально, но обсуждается всё активнее. В окружении артистки отмечают, что Примадонна давно живёт по принципу "там, где спокойно". Возможно, Швейцария станет для неё новой точкой отсчёта — местом, где можно спрятаться от постоянного внимания и провести годы в уединении.

Однако многие убеждены: где бы ни оказалась Алла Пугачёва, она останется фигурой, вызывающей интерес. Даже в альпийской тишине имя Примадонны будет звучать громко.

