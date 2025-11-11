Он сам мне говорил: Дибров продаёт дом ради исполнения заветного желания, и развод тут ни при чём

Дмитрий Дибров решил продать дом, чтобы жить в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров решил выставить на продажу свой роскошный особняк в деревне Лапино, оценив недвижимость в 570 миллионов рублей. Новость вызвала бурное обсуждение — поклонники предположили, что решение связано с недавним разводом шоумена и его супруги Полины Дибровой. Однако адвокат телеведущего Александр Добровинский пояснил, что продажа не имеет отношения к расставанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Не из-за развода, а из-за перемен

По словам адвоката, решение о продаже дома вызвано исключительно желанием Диброва сменить обстановку. После многих лет жизни за городом телеведущему наскучил привычный ритм, и теперь он хочет перебраться в Москву.

"Он лично говорил мне, что хочет жить в Москве, ему наскучила жизнь за городом. С разводом это никак не связано, потому что дом остался в его собственности", — отметил адвокат Дмитрия Диброва в беседе с Woman.ru.

Дом в Лапино действительно имеет для телеведущего особую ценность — Дибров не только участвовал в его строительстве, но и лично занимался оформлением интерьера. Он привозил мебель и детали декора из разных стран, превращая особняк в настоящий музей стиля и вкуса.

Дом, построенный с душой

Подмосковный особняк площадью более 1200 квадратных метров расположен в престижном районе Одинцовского округа. Он включает несколько спален, просторную гостиную с камином, библиотеку, кабинет и зону отдыха с бассейном.

Для Диброва этот дом был символом семейного благополучия. Он не раз рассказывал, как тщательно продумывал каждую деталь: от освещения до звукоизоляции.

"Конечно, сам строил, но только мы купили уже коробку с готовым контуром, были вода, электричество, отопление, газ и канализация. Без этого всего ты сейчас дом не построишь", — делился телеведущий.

Сейчас, когда семейная жизнь телеведущего завершилась, особняк, по всей видимости, перестал ассоциироваться с уютом. Но продажа, как уверяет адвокат, — не шаг отчаяния, а начало нового этапа.

Соседи — бывшая жена и её новый избранник

После развода Полина Диброва переехала в новый дом, где теперь живёт с предпринимателем Романом Товстиком — тем самым человеком, ради которого ушла от мужа. Любопытно, что жильё нового избранника модели находится неподалёку от виллы Дмитрия.

Такое соседство бывшие супруги сочли удобным: у пары трое общих сыновей, и близкое расположение домов позволяет детям свободно общаться с обоими родителями. Несмотря на громкий развод, Дмитрий и Полина стараются сохранять корректные отношения ради семьи.

Развод без скандала

О расставании Дибровых стало известно 25 сентября. Пара прожила вместе 16 лет — их союз считался одним из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. Однако вскоре стало известно, что причиной разрыва стала измена Полины с другом семьи.

Вопреки ожиданиям, развод прошёл без судебных тяжб и публичных обвинений. Экс-супруги мирно решили все вопросы, связанные с воспитанием и обеспечением детей.

Новая глава в жизни телеведущего

Дмитрий Дибров не раз говорил, что не склонен зацикливаться на прошлом. Продажа дома, как утверждает его окружение, — часть его стремления к обновлению. Телеведущий планирует жить в Москве, где ему будет проще совмещать рабочие проекты и личные дела.

Дом в Лапино, несмотря на внушительную цену, наверняка найдёт своего покупателя. Это не просто элитная недвижимость, а место с историей, где прошла целая эпоха жизни телеведущего.