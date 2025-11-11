Он сам мне говорил: Дибров продаёт дом ради исполнения заветного желания, и развод тут ни при чём

Телеведущий Дмитрий Дибров решил выставить на продажу свой роскошный особняк в деревне Лапино, оценив недвижимость в 570 миллионов рублей. Новость вызвала бурное обсуждение — поклонники предположили, что решение связано с недавним разводом шоумена и его супруги Полины Дибровой. Однако адвокат телеведущего Александр Добровинский пояснил, что продажа не имеет отношения к расставанию.
По словам адвоката, решение о продаже дома вызвано исключительно желанием Диброва сменить обстановку. После многих лет жизни за городом телеведущему наскучил привычный ритм, и теперь он хочет перебраться в Москву.
"Он лично говорил мне, что хочет жить в Москве, ему наскучила жизнь за городом. С разводом это никак не связано, потому что дом остался в его собственности", — отметил адвокат Дмитрия Диброва в беседе с Woman.ru.
Дом в Лапино действительно имеет для телеведущего особую ценность — Дибров не только участвовал в его строительстве, но и лично занимался оформлением интерьера. Он привозил мебель и детали декора из разных стран, превращая особняк в настоящий музей стиля и вкуса.
Подмосковный особняк площадью более 1200 квадратных метров расположен в престижном районе Одинцовского округа. Он включает несколько спален, просторную гостиную с камином, библиотеку, кабинет и зону отдыха с бассейном.
Для Диброва этот дом был символом семейного благополучия. Он не раз рассказывал, как тщательно продумывал каждую деталь: от освещения до звукоизоляции.
"Конечно, сам строил, но только мы купили уже коробку с готовым контуром, были вода, электричество, отопление, газ и канализация. Без этого всего ты сейчас дом не построишь", — делился телеведущий.
Сейчас, когда семейная жизнь телеведущего завершилась, особняк, по всей видимости, перестал ассоциироваться с уютом. Но продажа, как уверяет адвокат, — не шаг отчаяния, а начало нового этапа.
После развода Полина Диброва переехала в новый дом, где теперь живёт с предпринимателем Романом Товстиком — тем самым человеком, ради которого ушла от мужа. Любопытно, что жильё нового избранника модели находится неподалёку от виллы Дмитрия.
Такое соседство бывшие супруги сочли удобным: у пары трое общих сыновей, и близкое расположение домов позволяет детям свободно общаться с обоими родителями. Несмотря на громкий развод, Дмитрий и Полина стараются сохранять корректные отношения ради семьи.
О расставании Дибровых стало известно 25 сентября. Пара прожила вместе 16 лет — их союз считался одним из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. Однако вскоре стало известно, что причиной разрыва стала измена Полины с другом семьи.
Вопреки ожиданиям, развод прошёл без судебных тяжб и публичных обвинений. Экс-супруги мирно решили все вопросы, связанные с воспитанием и обеспечением детей.
Дмитрий Дибров не раз говорил, что не склонен зацикливаться на прошлом. Продажа дома, как утверждает его окружение, — часть его стремления к обновлению. Телеведущий планирует жить в Москве, где ему будет проще совмещать рабочие проекты и личные дела.
Дом в Лапино, несмотря на внушительную цену, наверняка найдёт своего покупателя. Это не просто элитная недвижимость, а место с историей, где прошла целая эпоха жизни телеведущего.
