Слухи правдивы? Меган Маркл подогрела интерес к возможной беременности новым появлением

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала предметом обсуждения из-за возможной беременности. Поводом для слухов стало её появление на благотворительном гала-вечере Baby2Baby 2025.
44-летняя герцогиня выбрала для выхода закрытый образ из чёрной водолазки и длинной юбки. Этот наряд привлёк внимание пользователей социальных сетей.
Многие комментаторы предположили, что Маркл скрывает округлившийся живот. Они также отметили её предыдущие появления в свободной одежде, включая платье Balenciaga на Неделе моды в Париже.
Напомним, накануне появилась информация о возвращении Меган Маркл к актёрской карьере. Герцогиня завершила профессиональную деятельность в киноиндустрии восемь лет назад.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.