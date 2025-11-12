Слухи правдивы? Меган Маркл подогрела интерес к возможной беременности новым появлением

Наряд Меган Маркл вызвал слухи о беременности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала предметом обсуждения из-за возможной беременности. Поводом для слухов стало её появление на благотворительном гала-вечере Baby2Baby 2025.

44-летняя герцогиня выбрала для выхода закрытый образ из чёрной водолазки и длинной юбки. Этот наряд привлёк внимание пользователей социальных сетей.

Многие комментаторы предположили, что Маркл скрывает округлившийся живот. Они также отметили её предыдущие появления в свободной одежде, включая платье Balenciaga на Неделе моды в Париже.

Напомним, накануне появилась информация о возвращении Меган Маркл к актёрской карьере. Герцогиня завершила профессиональную деятельность в киноиндустрии восемь лет назад.