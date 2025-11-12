Неожиданный совет от Анны Семенович: как финансовая независимость влияет на выбор партнёра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семенович заговорила о финансовой независимости для женщин
1:02
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович прокомментировала значение финансовой самостоятельности для женщин. Она отметила практические преимущества независимости.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

По словам артистки, материальная свобода позволяет делать осознанный выбор в личной жизни. Мужчины более уважительно относятся к финансово самостоятельным партнёршам.

"Ты можешь в любой момент, если что-то тебе не нравится, сказать своё "фи". И тогда ты выбираешь мужчину не за то, что он тебя будет содержать, а за то, что ты его любишь", — пояснила Семенович в интервью радио "Москва FM".

В июне 2024 года появилась информация об отношениях певицы с бизнесменом Денисом Шреером. Семенович подтвердила, что её избранник находится в процессе развода.

Артистка познакомилась с Шреером в караоке, где он оценил её вокальные данные. По словам Семенович, их отношения развивались естественно — от ухаживаний к совместной жизни и путешествиям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
