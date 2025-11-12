Тутта Ларсен раскрыла горькую правду об уехавших звёздах: почему их ждёт забвение

Тутта Ларсен высказалась о последствиях эмиграции для популярности звёзд

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тутта Ларсен прокомментировала ситуацию со знаменитостями, покинувшими Россию. Она выразила мнение об их профессиональных перспективах за рубежом.

Фото: Telegram by Telegram-канал Тутты Ларсен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тутта Ларсен

По словам Ларсен, многие из уехавших не смогли достичь прежнего уровня признания. Она связывает это с разрывом естественной связи с отечественной аудиторией.

"Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит", — заявила ведущая в интервью kp.ru.

Ларсен убеждена, что творческая состоятельность этих артистов напрямую зависела от культурного контекста. Потеря связи с родиной лишила их профессиональной идентичности.

Телеведущая подчеркнула, что за границей бывшие звёзды становятся "просто гражданами другой страны". Это лишает их уникального статуса, который они имели на родине.