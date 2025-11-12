Телеведущая Тутта Ларсен прокомментировала ситуацию со знаменитостями, покинувшими Россию. Она выразила мнение об их профессиональных перспективах за рубежом.
По словам Ларсен, многие из уехавших не смогли достичь прежнего уровня признания. Она связывает это с разрывом естественной связи с отечественной аудиторией.
"Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит", — заявила ведущая в интервью kp.ru.
Ларсен убеждена, что творческая состоятельность этих артистов напрямую зависела от культурного контекста. Потеря связи с родиной лишила их профессиональной идентичности.
Телеведущая подчеркнула, что за границей бывшие звёзды становятся "просто гражданами другой страны". Это лишает их уникального статуса, который они имели на родине.
МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?