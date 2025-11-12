Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стрижка длинный боб визуально стройнит лицо и подчёркивает линию подбородка
Сантехники советуют чистить канализацию уксусом в ноябре
Семенович заговорила о финансовой независимости для женщин
Какие сладости можно есть без вреда для фигуры
Осень важнее сорта: что сделать с клубникой перед зимой, чтобы весной собрать рекорд урожая
Зафиксированы частые поломки у владельцев Volkswagen Tiguan — WhatCar
Алана Мамаева уверена: видео с Дибровым слили из мести
Еда, которая поджигает изнутри: как острые блюда превращают тело в печку для калорий
Хит старых пекарей возвращается: тесто поднимается вдвое быстрее без всяких гаджетов

Тутта Ларсен раскрыла горькую правду об уехавших звёздах: почему их ждёт забвение

Тутта Ларсен высказалась о последствиях эмиграции для популярности звёзд
0:59
Шоу-бизнес

Телеведущая Тутта Ларсен прокомментировала ситуацию со знаменитостями, покинувшими Россию. Она выразила мнение об их профессиональных перспективах за рубежом.

Тутта Ларсен
Фото: Telegram by Telegram-канал Тутты Ларсен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тутта Ларсен

По словам Ларсен, многие из уехавших не смогли достичь прежнего уровня признания. Она связывает это с разрывом естественной связи с отечественной аудиторией.

"Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит", — заявила ведущая в интервью kp.ru.

Ларсен убеждена, что творческая состоятельность этих артистов напрямую зависела от культурного контекста. Потеря связи с родиной лишила их профессиональной идентичности.

Телеведущая подчеркнула, что за границей бывшие звёзды становятся "просто гражданами другой страны". Это лишает их уникального статуса, который они имели на родине.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Шоу-бизнес
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Точка зрения
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Том Брэди сообщил о создании клона своей собаки — The Guardian
Тутта Ларсен высказалась о последствиях эмиграции для популярности звёзд
С любым мясом и даже просто с хлебом: молниеносный сырный соус стал хитом интернета
Число подделок популярных брендов моторных масел увеличилось — Росстандарт
Теплица за копейки: пять способов построить рай для рассады без лишних затрат
Новак Джокович заявил о несправедливом рассмотрении дела Синнера
Внедрен закон против мисселинга в сфере брокерских услуг — ОСН
Полина Диброва по ошибке перевела крупную сумму незнакомке
Алхимики проиграли, физики выиграли: как на самом деле можно добыть золото
Туристы могут подняться к Языку тролля в Безенгийском ущелье без спецподготовкии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.