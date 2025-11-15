Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максимально небезопасно: что не понравилось Ксении Собчак в модных сумках для смартфонов

Ксении Собчак раскритиковала модные сумки для смартфонов
3:39
Шоу-бизнес

Apple и Issey Miyake представили сумки для смартфонов, вызывающие вопросы о безопасности гаджетов, но создающие стильный модный акцент.

Сумки для смартфонов
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумки для смартфонов

Жизнь современной моды порой удивляет неожиданными сочетаниями технологий и люксовых брендов. Недавняя коллаборация Apple с японским домом Issey Miyake - яркий тому пример. Компания представила коллекцию сумок для смартфонов, выполненных из тянущегося трикотажа.

На первый взгляд, это выглядит как дань уважения наследию бизнесмена Стива Джобса, который всегда предпочитал водолазки этого бренда, но вместе с тем вызывает вопросы о практичности и безопасности для пользователей.

"Выглядит это, конечно, максимально небезопасно, тем более для покупателей из Европы", — отметила Ксения в своём Telegram-канале.

Несмотря на элегантный дизайн и престижное имя бренда, использование мягких эластичных материалов для хранения дорогостоящих гаджетов кажется спорным. В таких сумках легко повредить экран, случайно уронить телефон или повредить внутренние механизмы. С точки зрения практичности, они уступают привычным кейсам из кожи или жесткого пластика, которые обеспечивают надежную защиту.

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасную сумку для смартфона

  1. Определите, что для вас важнее — стиль или защита.

  2. Проверьте материалы: жесткость и амортизирующие свойства.

  3. Обратите внимание на размер: телефон не должен свободно болтаться внутри.

  4. Если выбираете модный аксессуар, подумайте о дополнительном защитном кейсе внутри.

  5. Оцените практичность: легко ли доставать гаджет, есть ли отделения для кабелей и карт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование слишком мягкой сумки → риск падения или повреждения экрана → дополнительный жесткий чехол внутри

  • Игнорирование защиты телефона при покупке модного аксессуара → появление царапин и трещин → регулярное покрытие стекла защитной пленкой или стеклом

  • Слишком большой или маленький размер → неудобное ношение → выбор аксессуара, соответствующего габаритам устройства

А что если…

Игнорировать функциональность ради внешнего вида? Смартфон — это не только модный аксессуар, но и важное рабочее и личное устройство. Комфорт и защита должны идти рука об руку с дизайном. Можно сочетать элегантные сумки и внутренние защитные чехлы, чтобы сохранить стиль, не жертвуя безопасностью гаджета.

Мифы и правда

  • Миф: дорогой бренд гарантирует защиту гаджета.

  • Правда: стоимость связана с именем и дизайном, а не с уровнем безопасности.

Три интересных факта

  1. Стив Джобс был поклонником бренда Issey Miyake и почти всегда носил водолазки этого дома моды.

  2. Коллаборация Apple и японского бренда стала одной из первых попыток соединить технологии и премиальный fashion.

  3. Трикотажные сумки для смартфонов привлекают внимание блогеров и знаменитостей, несмотря на вопросы к их безопасности.

Исторический контекст

Традиция интеграции моды и технологий берет начало с эпохи, когда гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Появление премиальных аксессуаров демонстрирует, как дизайнеры стремятся объединить эстетическую ценность и функциональность, порой жертвуя практичностью ради стиля.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
