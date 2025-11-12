Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новак Джокович заявил о несправедливом рассмотрении дела Синнера
Внедрен закон против мисселинга в сфере брокерских услуг — ОСН
Полина Диброва по ошибке перевела крупную сумму незнакомке
Алхимики проиграли, физики выиграли: как на самом деле можно добыть золото
Туристы могут подняться к Языку тролля в Безенгийском ущелье без спецподготовкии
Мышцы застряли в режиме тревоги: сигнал тела, который нельзя игнорировать
Тихая катастрофа в спальне: как свет ночью повышает риск сердечной недостаточности
Зимой растения страдают от сухого воздуха и перепадов температур — ботаники
Льготы по утильсбору после 1 декабря сохранятся для ряда моделей — дилеры

Рекорд, который никто не повторит: Майкл Джексон и его музыкальное наследие

Триумф Майкла Джексона: шесть десятилетий в чартах Billboard
Шоу-бизнес

Майкл Джексон установил абсолютный рекорд в истории музыкальных чартов Billboard. Согласно данным Variety, он стал первым артистом, чьи композиции попадали в топ-10 на протяжении шести десятилетий подряд.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

Новое достижение зафиксировано в октябре 2025 года. Композиция "Thriller" поднялась на десятую строчку хит-парада Hot 100, обеспечив певцу присутствие в топе в третьем десятилетии XXI века.

"Это беспрецедентное достижение, демонстрирующее непреходящее влияние творчества Джексона", — отмечает издание.

Всплеск интереса к легендарной песне связан с выходом трейлера байопика "Майкл". Главную роль в фильме исполняет 28-летний Джафар Джексон, племянник певца. Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года.

За всю карьеру 30 композиций Джексона достигали топ-10 Billboard, причём 13 из них занимали первое место.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Следы людей возрастом 140 тысяч лет найдены в Гоби — Институт археологии Монголии
Наука и техника
Следы людей возрастом 140 тысяч лет найдены в Гоби — Институт археологии Монголии
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Наука и техника
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Зимой растения страдают от сухого воздуха и перепадов температур — ботаники
Льготы по утильсбору после 1 декабря сохранятся для ряда моделей — дилеры
Триумф Майкла Джексона: шесть десятилетий в чартах Billboard
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Постоянное мяуканье кошки связано со стрессом и одиночеством
Утепление деревянного дома снаружи ведёт к накоплению конденсата
Год Огненной Лошади встречают с зелёным: салат, притягивающий изобилие и счастье
Холод бьёт по коже, но спасает настроение: неожиданные плюсы ополаскивания
Не только самородки, но и рогатые пчёлы: почему золотые прииски Австралии стали кладбищем и раем для опылителей
Россияне уверены: Пугачёвой не стоит ехать в Швейцарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.