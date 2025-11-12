Рекорд, который никто не повторит: Майкл Джексон и его музыкальное наследие

Триумф Майкла Джексона: шесть десятилетий в чартах Billboard

Майкл Джексон установил абсолютный рекорд в истории музыкальных чартов Billboard. Согласно данным Variety, он стал первым артистом, чьи композиции попадали в топ-10 на протяжении шести десятилетий подряд.

Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майкл Джексон

Новое достижение зафиксировано в октябре 2025 года. Композиция "Thriller" поднялась на десятую строчку хит-парада Hot 100, обеспечив певцу присутствие в топе в третьем десятилетии XXI века.

"Это беспрецедентное достижение, демонстрирующее непреходящее влияние творчества Джексона", — отмечает издание.

Всплеск интереса к легендарной песне связан с выходом трейлера байопика "Майкл". Главную роль в фильме исполняет 28-летний Джафар Джексон, племянник певца. Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года.

За всю карьеру 30 композиций Джексона достигали топ-10 Billboard, причём 13 из них занимали первое место.