Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца

Дочь юмориста Михаила Задорнова поделилась редким фото с отцом и стихотворением в годовщину его смерти, рассказав о жизни и новых радостях.
Жизнь дочери Задорнова всегда была тесно связана с памятью о знаменитом отце. В годовщину его смерти Елена Задорнова опубликовала в социальных сетях редкое фото с писателем и посвятила ему проникновенное стихотворение, в котором открыто выразила свои чувства.
"Будь проклят день, когда тебя не стало", — написала Елена.
34-летняя наследница артиста отметила, что для неё ноябрь одновременно несёт горечь утраты и радость новых жизненных событий. Именно в этот месяц она потеряла отца, но в то же время познакомилась со своим будущим мужем.
"Ты был, папуль, мужчиной века! Ноябрь, увы, тебя украл, но… но подарил мне человека!" — написала наследница писателя-сатирика.
Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после борьбы с онкологическим заболеванием. В 2016 году у юмориста обнаружили опухоль головного мозга. Несмотря на поддержку буддизма и попытки лечиться народными методами, болезнь оказалась сильнее. Ему было 69 лет, когда он ушёл из жизни в московской клинике.
Елена Задорнова уже много лет живет на Мальте, где окончательно обосновалась после учёбы в ГИТИСе. Учебу она прервала через год, поняв, что актёрская карьера не для неё. На новом месте она получила образование по специальностям социология и антропология, а в свободное время занимается творчеством — пишет картины и сочиняет стихи. Недавно она организовала выставку своих работ, привлекая внимание ценителей искусства.
В Париже Елена познакомилась с ливанцем Али Тартузи, который вскоре стал её мужем. В декабре 2021 года она объявила подписчикам о свадьбе и беременности. В феврале 2022 года на свет появилась их первая дочь Алиена. Год спустя, в июне 2023 года, стало известно, что у пары уже двое детей. В декабре того же года Елена удивила подписчиков, назвав себя "трижды матерью". Имена младших детей не раскрываются, известно лишь, что у неё подрастают три девочки. О занятиях мужа и подробностях семейной жизни она предпочитает не рассказывать.
Переезд на Мальту стал для Елены отправной точкой новой жизни. Поселившись в Валетте, она смогла развиваться профессионально и творчески, одновременно сохраняя связь с памятью о родителях. Ее творческая деятельность включает как живопись, так и литературные эксперименты, в частности написание стихов и прозы, в которых отразились личные переживания и размышления о жизни и утрате.
Если полностью замыкаться в воспоминаниях о ушедшем человеке, можно упустить возможность радоваться настоящему. Баланс между памятью и новой жизнью позволяет проживать горе без разрушения личной истории.
Миф: после утраты родителей невозможно быть счастливым.
Правда: память о близких может вдохновлять на новые свершения и радостные события.
Творческая самореализация и ведение дневника способствуют эмоциональной разгрузке и помогают справляться со стрессом, вызванным утратой.
Елена получила образование на Мальте по двум направлениям — социология и антропология.
Она открыла собственную выставку картин и активно занимается творчеством.
Стихотворение, опубликованное в годовщину смерти отца, стало одним из редких публичных обращений наследницы.
Семья Михаила Задорнова отражает пример того, как дети известных людей создают собственные пути, сохраняя связь с наследием родителей, формируя уникальную идентичность и новые жизненные ценности.
