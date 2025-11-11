Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:20
Шоу-бизнес

Дочь юмориста Михаила Задорнова поделилась редким фото с отцом и стихотворением в годовщину его смерти, рассказав о жизни и новых радостях.

Юморист Михаил Задорнов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Задорнова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юморист Михаил Задорнов

Жизнь дочери Задорнова всегда была тесно связана с памятью о знаменитом отце. В годовщину его смерти Елена Задорнова опубликовала в социальных сетях редкое фото с писателем и посвятила ему проникновенное стихотворение, в котором открыто выразила свои чувства.

"Будь проклят день, когда тебя не стало", — написала Елена.

34-летняя наследница артиста отметила, что для неё ноябрь одновременно несёт горечь утраты и радость новых жизненных событий. Именно в этот месяц она потеряла отца, но в то же время познакомилась со своим будущим мужем.

"Ты был, папуль, мужчиной века! Ноябрь, увы, тебя украл, но… но подарил мне человека!" — написала наследница писателя-сатирика.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после борьбы с онкологическим заболеванием. В 2016 году у юмориста обнаружили опухоль головного мозга. Несмотря на поддержку буддизма и попытки лечиться народными методами, болезнь оказалась сильнее. Ему было 69 лет, когда он ушёл из жизни в московской клинике.

Жизнь после отца

Елена Задорнова уже много лет живет на Мальте, где окончательно обосновалась после учёбы в ГИТИСе. Учебу она прервала через год, поняв, что актёрская карьера не для неё. На новом месте она получила образование по специальностям социология и антропология, а в свободное время занимается творчеством — пишет картины и сочиняет стихи. Недавно она организовала выставку своих работ, привлекая внимание ценителей искусства.

Личная жизнь

В Париже Елена познакомилась с ливанцем Али Тартузи, который вскоре стал её мужем. В декабре 2021 года она объявила подписчикам о свадьбе и беременности. В феврале 2022 года на свет появилась их первая дочь Алиена. Год спустя, в июне 2023 года, стало известно, что у пары уже двое детей. В декабре того же года Елена удивила подписчиков, назвав себя "трижды матерью". Имена младших детей не раскрываются, известно лишь, что у неё подрастают три девочки. О занятиях мужа и подробностях семейной жизни она предпочитает не рассказывать.

Путь к самостоятельности

Переезд на Мальту стал для Елены отправной точкой новой жизни. Поселившись в Валетте, она смогла развиваться профессионально и творчески, одновременно сохраняя связь с памятью о родителях. Ее творческая деятельность включает как живопись, так и литературные эксперименты, в частности написание стихов и прозы, в которых отразились личные переживания и размышления о жизни и утрате.

Советы шаг за шагом: как справляться с горечью утраты

  1. Ведите дневник или блог, фиксируя эмоции и воспоминания.

  2. Занимайтесь творчеством: рисование, музыка или письмо помогают выразить чувства.

  3. Сохраняйте ритуалы памяти: даты, фото, памятные вещи.

  4. Открыто обсуждайте утрату с близкими и друзьями.

  5. Позволяйте себе радоваться новым событиям и достижениям, не забывая о прошлом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование горя → эмоциональная зажатость → регулярное выражение чувств через творчество и общение

  • Сравнение своей жизни с прошлым → постоянная грусть → создание новых личных целей и традиций

  • Закрытость в семье → недопонимание → честный и мягкий разговор с близкими о чувствах

А что если…

Если полностью замыкаться в воспоминаниях о ушедшем человеке, можно упустить возможность радоваться настоящему. Баланс между памятью и новой жизнью позволяет проживать горе без разрушения личной истории.

Мифы и правда

  • Миф: после утраты родителей невозможно быть счастливым.

  • Правда: память о близких может вдохновлять на новые свершения и радостные события.

Сон и психология

Творческая самореализация и ведение дневника способствуют эмоциональной разгрузке и помогают справляться со стрессом, вызванным утратой.

Три интересных факта

  1. Елена получила образование на Мальте по двум направлениям — социология и антропология.

  2. Она открыла собственную выставку картин и активно занимается творчеством.

  3. Стихотворение, опубликованное в годовщину смерти отца, стало одним из редких публичных обращений наследницы.

Исторический контекст

Семья Михаила Задорнова отражает пример того, как дети известных людей создают собственные пути, сохраняя связь с наследием родителей, формируя уникальную идентичность и новые жизненные ценности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
