Евгения Медведева выходит замуж: трогательное предложение руки и сердца танцора Гайнутдинова

Фигуристка Медведева сообщила о помолвке с Гайнутдиновым

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила о помолвке. Фигуристка сообщила о предстоящем замужестве с танцором Ильдаром Гайнутдиновым в своём блоге.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгения Медведева

Церемония предложения состоялась седьмого ноября. Гайнутдинов преподнёс возлюбленной кольцо Cartier и встал на одно колено.

"Я могу пообещать, что я всегда буду рядом, и я никогда тебя не предам. И я буду делать всё возможное для тебя", — обратился он к Медведевой, как следует из опубликованного видео.

Роман пары начался во время совместных выступлений в шоу "Звёздные танцы". Изначально Гайнутдинов не планировал участие в проекте из-за занятости, но изменил решение ради работы с Медведевой.

Официальная дата свадьбы пока не объявлена. Поклонники активно поздравляют пару в социальных сетях.