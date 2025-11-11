Евгения Медведева выходит замуж: трогательное предложение руки и сердца танцора Гайнутдинова

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила о помолвке. Фигуристка сообщила о предстоящем замужестве с танцором Ильдаром Гайнутдиновым в своём блоге.
Церемония предложения состоялась седьмого ноября. Гайнутдинов преподнёс возлюбленной кольцо Cartier и встал на одно колено.
"Я могу пообещать, что я всегда буду рядом, и я никогда тебя не предам. И я буду делать всё возможное для тебя", — обратился он к Медведевой, как следует из опубликованного видео.
Роман пары начался во время совместных выступлений в шоу "Звёздные танцы". Изначально Гайнутдинов не планировал участие в проекте из-за занятости, но изменил решение ради работы с Медведевой.
Официальная дата свадьбы пока не объявлена. Поклонники активно поздравляют пару в социальных сетях.
