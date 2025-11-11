Корабль с алыми парусами так и не отплыл: как Собчак отменила праздник, о котором писала вся страна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:28
Шоу-бизнес

Шоумен и организатор светских мероприятий Андрей Фомин рассказал подробности несостоявшейся свадьбы Ксении Собчак и бизнесмена Александра Шустеровича. По его словам, подготовка к бракосочетанию шла полным ходом, но журналистка внезапно отменила торжество всего за восемь дней до назначенной даты.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

Корабль с алыми парусами и королевский масштаб

Андрей Фомин в беседе с Андреем Вульфом вспомнил, что подготовка к свадьбе Ксении Собчак и миллиардера была грандиозной. Церемония должна была состояться в Санкт-Петербурге и по масштабам напоминала королевский праздник.

По задумке организаторов после регистрации брака молодожёны должны были отплыть на корабле с алыми парусами. Судно специально прибыло из Финляндии. За ним, как в кино, следовали десятки небольших катеров, а финальной точкой маршрута должен был стать Константиновский дворец — место торжества, где уже разбивали шатры и устанавливали сцену.

Андрей Фомин отметил, что к этому моменту всё было готово — декорации, музыкальная программа, рассадка гостей, меню, артисты. В Петербург начали съезжаться приглашённые, среди которых ожидалось множество звёзд, представителей бизнеса и политической элиты.

Отмена свадьбы — внезапное решение

За восемь дней до праздника Ксения Собчак объявила, что свадьбы не будет. По словам Фомина, это стало полной неожиданностью даже для ближайшего окружения пары.

Причины отказа до сих пор точно не известны. Организатор признался, что знает, почему Собчак передумала выходить замуж, но предпочёл не раскрывать подробностей из уважения к её матери Людмиле Нарусовой.

Версии: страх тени и личная независимость

Среди поклонников и журналистов до сих пор ходят разные версии случившегося. По одной из них, Ксения не захотела связывать жизнь с человеком, чьё состояние и общественный вес могли полностью затмить её собственную личность и карьеру.

По мнению светских обозревателей, Собчак с юности стремилась к самостоятельности и не терпела роли "жены при известном муже". Отмена свадьбы, каким бы драматичным ни было решение, могла стать для неё способом сохранить внутреннюю свободу и профессиональную независимость.

Ксения Собчак после разрыва

После разрыва с Александром Шустеровичем журналистка не исчезла из публичного пространства — напротив, её карьера пошла в гору. Собчак стала одним из самых заметных и противоречивых звёзд российского телевидения, реализовала себя как интервьюер, продюсер, режиссёр документальных проектов и общественный деятель.

Бывший жених, напротив, предпочёл уйти от публичности. После разрыва он почти не давал интервью, занимался бизнесом и старался не обсуждать личную жизнь.

История, о которой продолжают говорить

Прошли годы, но история со свадьбой, которой не случилось, до сих пор вызывает интерес. Для одних она — пример того, как даже самые роскошные планы рушатся из-за одного слова "нет". Для других — символ решимости Ксении Собчак поступать по-своему, даже если это идёт вразрез с ожиданиями окружения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
