Свадьба Тейлор Свифт: певица формирует команду подружек невесты – кто вошёл в список

Свадьба Тейлор Свифт: раскрыты имена подружек невесты

Шоу-бизнес

Тейлор Свифт начала формировать свиту для своей свадьбы с Трэвисом Келсом. По данным The US Sun, подружками невесты станут давние подруги певицы — Селена Гомес и Джиджи Хадид.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Приглашение Хадид было сделано в манехэттенском ресторане Zero Bond. Согласно источникам издания, модель была искренне тронута предложением, которого не ожидала.

"Она хочет, чтобы это было весело и незабываемо для всех, с вечеринками, поездками и временем, проведённым вместе, в преддверии большого дня", — делится деталями инсайдер, близкий к паре.

Певица намерена избежать стереотипа "невесты-монстра" и сделать подготовку максимально комфортной для всех участниц. Особое внимание уделяется созданию дружеской атмосферы без лишнего напряжения.

Тейлор также пользуется советами подруг, имеющих опыт организации свадеб. В частности, Свифт обращается к Селене Гомес, недавно вышедшей замуж за Бенни Бланко, за практическими рекомендациями по подготовке к торжеству.