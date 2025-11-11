Свадьба Тейлор Свифт: певица формирует команду подружек невесты – кто вошёл в список

Тейлор Свифт начала формировать свиту для своей свадьбы с Трэвисом Келсом. По данным The US Sun, подружками невесты станут давние подруги певицы — Селена Гомес и Джиджи Хадид.
Приглашение Хадид было сделано в манехэттенском ресторане Zero Bond. Согласно источникам издания, модель была искренне тронута предложением, которого не ожидала.
"Она хочет, чтобы это было весело и незабываемо для всех, с вечеринками, поездками и временем, проведённым вместе, в преддверии большого дня", — делится деталями инсайдер, близкий к паре.
Певица намерена избежать стереотипа "невесты-монстра" и сделать подготовку максимально комфортной для всех участниц. Особое внимание уделяется созданию дружеской атмосферы без лишнего напряжения.
Тейлор также пользуется советами подруг, имеющих опыт организации свадеб. В частности, Свифт обращается к Селене Гомес, недавно вышедшей замуж за Бенни Бланко, за практическими рекомендациями по подготовке к торжеству.
