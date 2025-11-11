Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили пережил самый тяжёлый эпизод за время борьбы с раком. В проекте "Федос" на YouTube телеведущий рассказал о непреднамеренном сбое медицинского оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Ночью в больнице он неудачно повернулся и повредил конструкцию, подававшую лекарства в организм. Это вызвало мгновенную и невыносимую боль.

"Я не думал, что так бывает больно. Эта боль, её не выдержит никто. Всё болит, у тебя внутри будто зажгли факел", — описал свои ощущения Кушанашвили.

Несколько часов ему пришлось ждать врача для починки аппаратуры. Телеведущий назвал этот инцидент худшим воспоминанием за весь период лечения.

О диагнозе Кушанашвили стало известно в июне 2024 года. В октябре ему удалили опухоль в брюшной полости и провели курс химиотерапии. Сейчас журналист продолжает борьбу с заболеванием.