Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали безопасные способы буксировки авто с АКПП
Восемь лет без Бориса Ноткина: Садальский обнародовал пронзительные воспоминания
Эксперты перечислили модные цвета маникюра зимой
Учёные предупреждают: в Антарктиде появится огромная дыра
Теледоктор Александр Мясников отказался работать в США
Салат "Скандинавская сказка" сохраняет вкус до двух суток
От чайной ложки до остановки сердца: чем опасен модный мёд для потенции из онлайн-витрин
Смесь колы, соды и соли эффективно удаляет нагар со сковороды
Темные оттенки в саду: растения с почти черными листьями, наполняющие сад загадочной атмосферой

Звёзды под капельницей: зачем Александр Емельяненко лёг в рехаб вместе с Волочковой

5:24
Шоу-бизнес

Боец Александр Емельяненко вместе с балериной Анастасией Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой участвует в реалити "Звёзды под капельницей", где знаменитости проходят курс реабилитации и личного восстановления.

Боец Александр Емельяненко
Фото: ВК-аккаунт Александра Емельяненко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боец Александр Емельяненко

Некогда одна из самых ярких фигур российского ММА, вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за спортивных побед, а из-за личной борьбы.

Сегодня стало известно, что боец присоединился к проекту канала "Пятница!" — реалити-шоу, посвящённому восстановлению и преодолению зависимостей. На протяжении жизни спортсмен сталкивался с серьёзными трудностями: громкие скандалы, судимость и проблемы с алкоголем оставили заметный след на его карьере и здоровье.

Новый старт для Александра

Емельяненко признаётся, что алкогольная зависимость долгое время контролировала его поведение, и он часто терял над собой контроль. Участие в реалити-шоу стало для бойца шансом разорвать этот порочный круг.

"Таких честных реалити, как "Звезды под капельницей", нужно больше, чтобы люди знали о реабилитационных центрах, понимали, как они работают. Я не так давно узнал, что это такое, на сегодняшний день с одним из них сотрудничаю", — цитирует  Емельяненко."СтарХит". 

Ранее Александр уже проходил лечение в различных клиниках, но неудачные попытки вернуться к здоровому образу жизни сопровождались срывами. Среди громких эпизодов — инциденты с нетрезвым вождением и скандальные выходки в общественных местах.

Влияние травм на жизнь

Весной этого года Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике, после которой некоторое время передвигался на инвалидной коляске. Сегодня он уже способен ходить, но при этом опирается на трость. Этот опыт стал дополнительной мотивацией для спортсмена, заставившей его серьёзно заняться собой и сосредоточиться на физическом и эмоциональном восстановлении.

Атмосфера и участники проекта

Реалити-шоу собрало необычный состав участников: кроме Александра, в проекте приняли участие блогер Рома Желудь, светская львица Маша Малиновская, блогер Диана Астер.

"Идея проекта мне показалась прекрасной. Люди находятся вместе, в одном пространстве, под прицелом камер. Я ничуть не стеснялась, потому что живу настолько открыто и честно, что скрывать мне нечего", — сказала Волочкова, которая является самой заметной участницей шоу. 

Общение между участниками оказалось насыщенным эмоциями: возникали ссоры, новые дружбы, моменты поддержки и неожиданные союзники. Волочкова отметила, что контакт с Ромой Желудем сложился сразу, а Диана Астер проявила заботу и внимание с первых минут.

Советы шаг за шагом: как поддерживать себя в рехабе

  1. Настройтесь на режим и дисциплину — соблюдение правил центра ускоряет восстановление.

  2. Искренне открывайтесь перед специалистами и участниками — это помогает преодолеть внутренние барьеры.

  3. Следите за физическим состоянием: упражнения, правильное питание и процедуры детоксикации помогают восстановлению.

  4. Общение с другими участниками создаёт поддержку и снижает ощущение одиночества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Срыв без поддержки → повторное погружение в зависимость → участие в центрах с профессиональной командой.

  • Игнорирование психологической работы → стресс и эмоциональные срывы → терапия и регулярные консультации.

  • Недооценка физической реабилитации → осложнения после травм → индивидуальный план восстановления и контроль специалистов.

А что если…

Попытка преодолеть зависимость самостоятельно без центра повышает риск срывов. Работа в профессиональной среде помогает закрепить новые привычки и получить поддержку в критические моменты.

FAQ

Как понять, что нужен рехаб?
Если зависимость или вредные привычки влияют на здоровье, работу или отношения, стоит обратиться за профессиональной помощью.

Сколько длится курс реабилитации?
Обычно от 2 до 6 недель, в зависимости от состояния и программы.

Можно ли совмещать рехаб с работой?
Полноценное восстановление требует концентрации, поэтому большинство центров рекомендуют временно оставить привычную деятельность.

Интересные факты

  1. Многие центры предлагают капельницы с витаминами и микроэлементами для ускоренного восстановления организма.

  2. Совместная реабилитация с другими участниками повышает мотивацию и создаёт поддержку.

  3. Проект "Звезды под капельницей" позволяет зрителям увидеть реальный процесс восстановления знаменитостей.

Исторический контекст

В России реабилитационные программы постепенно становятся открытыми для широкой аудитории. Шоу с участием знаменитостей привлекают внимание к проблемам зависимостей и показывают, что профессиональная помощь доступна и эффективна.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Эксперты перечислили модные цвета маникюра зимой
Учёные предупреждают: в Антарктиде появится огромная дыра
В Европе началась драка за активы Лукойла
Теледоктор Александр Мясников отказался работать в США
Салат "Скандинавская сказка" сохраняет вкус до двух суток
От чайной ложки до остановки сердца: чем опасен модный мёд для потенции из онлайн-витрин
Смесь колы, соды и соли эффективно удаляет нагар со сковороды
Темные оттенки в саду: растения с почти черными листьями, наполняющие сад загадочной атмосферой
Звёзды под капельницей: зачем Александр Емельяненко лёг в рехаб вместе с Волочковой
Питание и стресс влияют на выпадение шерсти у кошек — ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.