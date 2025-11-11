Звёзды под капельницей: зачем Александр Емельяненко лёг в рехаб вместе с Волочковой

5:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Боец Александр Емельяненко вместе с балериной Анастасией Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой участвует в реалити "Звёзды под капельницей", где знаменитости проходят курс реабилитации и личного восстановления.

Фото: ВК-аккаунт Александра Емельяненко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боец Александр Емельяненко

Некогда одна из самых ярких фигур российского ММА, вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за спортивных побед, а из-за личной борьбы.

Сегодня стало известно, что боец присоединился к проекту канала "Пятница!" — реалити-шоу, посвящённому восстановлению и преодолению зависимостей. На протяжении жизни спортсмен сталкивался с серьёзными трудностями: громкие скандалы, судимость и проблемы с алкоголем оставили заметный след на его карьере и здоровье.

Новый старт для Александра

Емельяненко признаётся, что алкогольная зависимость долгое время контролировала его поведение, и он часто терял над собой контроль. Участие в реалити-шоу стало для бойца шансом разорвать этот порочный круг.

"Таких честных реалити, как "Звезды под капельницей", нужно больше, чтобы люди знали о реабилитационных центрах, понимали, как они работают. Я не так давно узнал, что это такое, на сегодняшний день с одним из них сотрудничаю", — цитирует Емельяненко."СтарХит".

Ранее Александр уже проходил лечение в различных клиниках, но неудачные попытки вернуться к здоровому образу жизни сопровождались срывами. Среди громких эпизодов — инциденты с нетрезвым вождением и скандальные выходки в общественных местах.

Влияние травм на жизнь

Весной этого года Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике, после которой некоторое время передвигался на инвалидной коляске. Сегодня он уже способен ходить, но при этом опирается на трость. Этот опыт стал дополнительной мотивацией для спортсмена, заставившей его серьёзно заняться собой и сосредоточиться на физическом и эмоциональном восстановлении.

Атмосфера и участники проекта

Реалити-шоу собрало необычный состав участников: кроме Александра, в проекте приняли участие блогер Рома Желудь, светская львица Маша Малиновская, блогер Диана Астер.

"Идея проекта мне показалась прекрасной. Люди находятся вместе, в одном пространстве, под прицелом камер. Я ничуть не стеснялась, потому что живу настолько открыто и честно, что скрывать мне нечего", — сказала Волочкова, которая является самой заметной участницей шоу.

Общение между участниками оказалось насыщенным эмоциями: возникали ссоры, новые дружбы, моменты поддержки и неожиданные союзники. Волочкова отметила, что контакт с Ромой Желудем сложился сразу, а Диана Астер проявила заботу и внимание с первых минут.

Советы шаг за шагом: как поддерживать себя в рехабе

Настройтесь на режим и дисциплину — соблюдение правил центра ускоряет восстановление. Искренне открывайтесь перед специалистами и участниками — это помогает преодолеть внутренние барьеры. Следите за физическим состоянием: упражнения, правильное питание и процедуры детоксикации помогают восстановлению. Общение с другими участниками создаёт поддержку и снижает ощущение одиночества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Срыв без поддержки → повторное погружение в зависимость → участие в центрах с профессиональной командой.

Игнорирование психологической работы → стресс и эмоциональные срывы → терапия и регулярные консультации.

Недооценка физической реабилитации → осложнения после травм → индивидуальный план восстановления и контроль специалистов.

А что если…

Попытка преодолеть зависимость самостоятельно без центра повышает риск срывов. Работа в профессиональной среде помогает закрепить новые привычки и получить поддержку в критические моменты.

FAQ

Как понять, что нужен рехаб?

Если зависимость или вредные привычки влияют на здоровье, работу или отношения, стоит обратиться за профессиональной помощью.

Сколько длится курс реабилитации?

Обычно от 2 до 6 недель, в зависимости от состояния и программы.

Можно ли совмещать рехаб с работой?

Полноценное восстановление требует концентрации, поэтому большинство центров рекомендуют временно оставить привычную деятельность.

Интересные факты

Многие центры предлагают капельницы с витаминами и микроэлементами для ускоренного восстановления организма. Совместная реабилитация с другими участниками повышает мотивацию и создаёт поддержку. Проект "Звезды под капельницей" позволяет зрителям увидеть реальный процесс восстановления знаменитостей.

Исторический контекст

В России реабилитационные программы постепенно становятся открытыми для широкой аудитории. Шоу с участием знаменитостей привлекают внимание к проблемам зависимостей и показывают, что профессиональная помощь доступна и эффективна.