Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, был переведён в тюрьму Форт-Дикс в конце октября. По данным CBS News, музыкант работает помощником в тюремной часовне и участвует в программе реабилитации.
Источники издания сообщают, что это одно из наиболее престижных назначений в учреждении. В обязанности рэпера входит обслуживание религиозной библиотеки и ведение документации.
"Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и плодотворная атмосфера", — прокомментировал публицист музыканта Юда Энгельмайер.
Однако пребывание Комбса в тюрьме омрачилось нарушением режима. Третьего ноября он совершил несанкционированный телефонный звонок своему адвокату.
В результате инцидента музыканту грозит ограничение права пользоваться телефоном и посещать тюремный магазин. Нарушение произошло из-за переадресации вызова на другого специалиста, что запрещено тюремными правилами.
