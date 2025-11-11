Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, был переведён в тюрьму Форт-Дикс в конце октября. По данным CBS News, музыкант работает помощником в тюремной часовне и участвует в программе реабилитации.

Фото: commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пи Дидди

Источники издания сообщают, что это одно из наиболее престижных назначений в учреждении. В обязанности рэпера входит обслуживание религиозной библиотеки и ведение документации.

"Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и плодотворная атмосфера", — прокомментировал публицист музыканта Юда Энгельмайер.

Однако пребывание Комбса в тюрьме омрачилось нарушением режима. Третьего ноября он совершил несанкционированный телефонный звонок своему адвокату.

В результате инцидента музыканту грозит ограничение права пользоваться телефоном и посещать тюремный магазин. Нарушение произошло из-за переадресации вызова на другого специалиста, что запрещено тюремными правилами.