Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущие зимой растения нуждаются в питании каждые две недели — ботаники
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Потери тепла снижаются при установке экранов за радиаторами — m-strana.ru
Морской шёлк возвращается: как учёные оживили ткань для императоров без капли красителя
Госавтоинспекция рекомендовала проверять аккумулятор и тормоза перед зимой
Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу
Пошаговый рецепт запечённой говядины с овощами в духовке
Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение

Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила

1:03
Шоу-бизнес

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, был переведён в тюрьму Форт-Дикс в конце октября. По данным CBS News, музыкант работает помощником в тюремной часовне и участвует в программе реабилитации.

Пи Дидди
Фото: commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пи Дидди

Источники издания сообщают, что это одно из наиболее престижных назначений в учреждении. В обязанности рэпера входит обслуживание религиозной библиотеки и ведение документации.

"Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит тёплая, уважительная и плодотворная атмосфера", — прокомментировал публицист музыканта Юда Энгельмайер.

Однако пребывание Комбса в тюрьме омрачилось нарушением режима. Третьего ноября он совершил несанкционированный телефонный звонок своему адвокату.

В результате инцидента музыканту грозит ограничение права пользоваться телефоном и посещать тюремный магазин. Нарушение произошло из-за переадресации вызова на другого специалиста, что запрещено тюремными правилами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%
KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года
Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника
Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.