Невероятное признание Пэрис: что произошло с лицом дочери Майкла Джексона из-за зависимости

Дочь Майкла Джексона Пэрис опубликовала шокирующее видео в TikTok. 27-летняя актриса и певица продемонстрировала последствия многолетней наркозависимости.
У звезды образовалось отверстие в носовой перегородке из-за употребления запрещённых веществ. Пэрис призналась, что живёт с этой проблемой уже семь лет.
"Не употребляйте наркотики, дети", — призвала она в своём обращении к подписчикам.
Джексон добавила, что отверстие настолько большое, что через него можно продеть спагетти. При этом она сознательно отказывается от хирургического вмешательства.
Артистка объяснила свой страх перед обезболивающими препаратами. Она опасается, что приём медикаментов может спровоцировать рецидив зависимости, от которой избавилась пять лет назад.
