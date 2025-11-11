Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудничество с ЕС не актуально для России — Росрыболовство
На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили морские ракушки
Эксперты предупреждают: ретинол опасен для молодой кожи
Когда спорт перестаёт быть наказанием: путь к движению без боли и вины
Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова
От купания до колыбельной: как превратить вечер в волшебство и вернуть семье покой
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт

Жизнь без фильтров: что скрывает юность Николая Василенко в архивных снимках

Шоу-бизнес

Блогер Николай Василенко, известный как Лавандовый раф, показал, каким был в юности, и рассказал о пути к сетевой популярности и внутренней гармонии.

Блогер Николай Василенко
Фото: Инстаграм Николая Василенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Николай Василенко

В Сети Василенко знают как доброжелательного блогера, который с улыбкой и теплотой делится позитивом, помогает людям справляться с тревогой и заряжает хорошим настроением. Но мало кто знает, что в юности он выглядел совершенно иначе и не имел ничего общего с образом, который полюбился интернет-аудитории.

Прошлое бизнесмена

До того как стать сетевой знаменитостью, Николай был успешным предпринимателем в алкогольной отрасли. Его жизнь не была наполнена милыми фильтрами и яркими смайликами. В архивных фото он предстаёт серьёзным молодым человеком, без эпатажной улыбки и брендовой одежды. Эти снимки показывают, что уже тогда Николай строил карьеру и был уверен в себе.

Особое внимание привлекли старые фотографии, опубликованные его бывшей женой Екатериной. На них Николай почти неузнаваем: строгий взгляд, простая белая футболка, часы на руке. Общее впечатление — кадры из фильмов про итальянскую мафию начала нулевых, где молодой магнат демонстрирует уверенность и успех.

"Ты всё помнишь, верно? Коля, это Италия, примерно 25 лет назад", — подписала снимки бывшая жена.

Развод супругов состоялся более десяти лет назад, но они сохранили хорошие отношения. По словам Николая, он любил лишь один раз — Екатерину, вторую супругу. Однако, признаёт он, быть идеальным мужем не получилось.

"Муж я был, к своему стыду, не очень. Мог изменять", — признался предприниматель.

Личная жизнь и семья

На сегодняшний день сердце Лавандового рафа свободно. Он пока не встретил женщину, с которой смог бы построить крепкую семью.

"Мои цели шире. Я хочу полюбить весь мир. Мне любить один объект как-то маловато, скучно", — полушутя-полусерьёзно говорит Николай.

У блогера есть взрослый сын, которому уже 30 лет. Личность матери он не раскрывает, сохраняя эту информацию в тайне. Наследник пошёл по стопам отца, открыл собственное дело и теперь живёт в ЮАР, занимаясь поставками марганцевой руды в Китай.

Начало блогерской карьеры

Василенко изначально стеснялся открывать свои мысли для публики, но друзья убедили его попробовать. Они отмечали уникальность мировоззрения Николая и считали, что его советы и размышления могут быть полезны людям.

Псевдоним Лавандовый раф родился случайно: блогеры и комментаторы назвали так его стиль подачи видео. Сначала прозвище вызвало лёгкое раздражение, ведь сам напиток Николай даже не пробовал. Позже появились и более злые шутки и насмешки. Хейт мог сломить человека, но бизнесмен проявил стойкость и продолжил делиться своими идеями.

Популярность и аудитория

Сегодня блог Лавандового рафа набрал миллионную аудиторию. Николай продолжает радовать зрителей доброй энергией и позитивным настроем, не изменяя своему стилю и философии жизни. Он ценит каждого фаната и радуется каждому отклику.

"Благодарю вас! Залюбили вы меня, мне очень приятно — я улыбаюсь и несколько смущён такой щедрой добротой, таким вниманием ко мне! Спасибо!" — обращался к фанатам Николай Анатольевич.

Советы шаг за шагом: как стать популярным блогером

  1. Делитесь личным опытом и мыслями, это создаёт доверие у аудитории.

  2. Не бойтесь критики и хейта, воспринимайте их как проверку на стойкость.

  3. Сохраняйте честность и последовательность в подаче контента.

Исторический контекст

Появление блогеров нового формата, которые делятся личными мыслями и опытом, стало ответом на интерес аудитории к искренним историям и позитивному контенту. Николай Василенко ярко иллюстрирует этот тренд: успех приходит к тем, кто сохраняет аутентичность и стойкость перед критикой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт
Эксперты назвали самые опасные ретро-автомобили
Пропуск прививок у щенков и котят ведёт к риску тяжёлых инфекций — ветеринары
Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух
Топ-десять сортов чёрных помидоров для вашего сада
Жизнь без фильтров: что скрывает юность Николая Василенко в архивных снимках
Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники
Эксперты назвали безопасные способы буксировки авто с АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.