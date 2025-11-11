Невероятное перевоплощение: почему дочь певицы Глюкозы резко поменяла имидж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Шоу-бизнес

18-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова полностью изменила образ и готовит новую музыку, чтобы показать себя с другой стороны.

Певица Лидия Чистякова
Фото: Инстаграм Лидии Чистяковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лидия Чистякова

В жизни Чистяковой наступил новый этап. Девушка решилась на полную смену имиджа и готовится к переосмыслению своего творчества. Ранее Лидия выступала под сценическим псевдонимом Ray, создавая яркий и эпатажный образ: пирсинг, яркие окрашенные пряди и необычные стрижки стали её визитной карточкой. Теперь же она решила оставить позади прошлое и обратиться к более естественному, спокойному стилю.

"Я уже не буду той, что была раньше. Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это всё спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке — и вот я здесь. Совсем скоро новый трек, новый жанр, новая я", — сказала начинающая певица Ray.

Новый образ и стиль

Из эпатажного подростка Лидия превратилась в старшеклассницу с лёгкими чертами 2010-х годов. Цветные пряди сменились пепельными локонами, пирсинг почти полностью убран, а наряды стали более лаконичными: красная кофта и джинсы-скинни подчёркивают юность и естественность. Макияж стал мягче, с акцентом на шоколадные оттенки губ и аккуратные накладные ресницы.

Певица устроила фотосессию, демонстрируя новый образ с роскошным букетом красных роз. Для неё это символ перемен и нового этапа в жизни. Лидия надеется, что трансформация внешности поможет в карьере, а вместе с ней появится и свежий музыкальный стиль, который она собирается представить публике.

Влияние семьи

Мама, Наталья Ионова (настоящее имя певицы Глюкозы), поддержала дочь в её решении полностью изменить образ.

"Делай как чувствуешь. Люблю", — отметила певица.

Интересно, что и сама Глюкоза ранее проходила через смену имиджа, но в обратную сторону: от женственной и мягкой она превратилась в эпатажную, дерзкую и даже шокирующую артистку. Для Лидии это стало примером того, что перемены возможны и могут быть успешными, если идти к ним осознанно.

Реакция поклонников

Поклонники были поражены изменениями. Некоторые не сразу узнали Лидию в новом образе, а кто-то и вовсе подумал, что это шутка.

  1. "Ничего себе! Я увидела в ленте и думаю, кто это у меня. Зашла и поразилась!";

  2. "Вот это перевоплощение!";

  3. "Вообще не узнать! Стиль: старшеклассница из 2010-х";

  4. "Совсем другой человек! Я не узнала, посмотрела чей пост и снова не узнала. Но тебе хорошо в новом образе, вероятно, в пластиковом всё может быть иначе, и ты придешь к цели, которую хочешь. В любом образе ты красивая и талантливая, удачи тебе во всех начинаниях", — писали фолловеры под постом девушки.

Такая реакция показывает, что изменения действительно заметны и впечатляют аудиторию, хотя часть поклонников скучает по старому эпатажному образу.

Медицинский и личный опыт

Недавно Лидия перенесла операцию на глаза под общим наркозом. Девушка открыто рассказала о том, как проходила процедура, и о своём восстановлении. Помимо этого, она поделилась некоторыми подробностями личной жизни, в том числе отношениями с бойфрендом, показывая, что взросление идёт рука об руку с ответственностью и новым восприятием себя.

Путь к новой личности

Переход к естественности для Лидии — не только про внешность. Она признаётся, что устала от постоянной борьбы между внутренним состоянием и тем образом, который видят окружающие. Новая жизнь для неё - это возможность гармонии с собой, возможность создавать музыку, отражающую истинные эмоции и переживания, а не только визуальные эксперименты.

FAQ

Как смена имиджа влияет на карьеру?
Она позволяет артисту развиваться, быть честным перед собой и показывать личные переживания через творчество.

Что важнее — внешний вид или музыка?
По мнению Лидии, музыка и внутреннее самовыражение важнее внешней эпатажности, но новый стиль помогает лучше себя презентовать.

Сколько времени занял переход к новому образу?
Процесс был постепенным: Лидия начала с изменений в внешности, а сейчас пробует новые музыкальные направления.

Интересные факты

  1. Псевдоним Ray использовался с самого начала творчества Лидии.

  2. Новый образ сочетает в себе элементы старшеклассницы нулевых и современных тенденций.

  3. Смена имиджа совпала с 18-летием, символизируя переход во взрослую жизнь и новые возможности.

Исторический контекст

Смена образа у молодых артистов — привычная практика в шоу-бизнесе. Часто подростки начинают с эпатажного стиля, чтобы привлечь внимание, а затем переходят к более зрелой подаче, которая позволяет глубже раскрывать личность и музыкальные возможности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
