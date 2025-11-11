Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секретные рубли: вот почему реальные доходы главного депутата Искитима скрывают от людей
У галапагосских томатов обнаружили эволюционную память
Сотрудничество с ЕС не актуально для России — Росрыболовство
На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили морские ракушки
Эксперты предупреждают: ретинол опасен для молодой кожи
Когда спорт перестаёт быть наказанием: путь к движению без боли и вины
От купания до колыбельной: как превратить вечер в волшебство и вернуть семье покой
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц

Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова

0:59
Шоу-бизнес

Телеведущая Тутта Ларсен прокомментировала практику посещения российскими артистами зоны СВО. Она особо отметила визит Филиппа Киркорова в Горловку.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Ларсен признала, что первоначально мотивы певца у многих вызывали вопросы. Однако, по её мнению, конечный результат оказался важнее возможной неоднозначности причин.

"Та польза, которую он принёс этим людям, она важнее, чем все те косяки, которые его в Горловку привели", — заявила ведущая в эфире радио "КП".

Телеведущая добавила, что для местных жителей такие выступления становятся настоящим событием. Многие из них в иных обстоятельствах никогда бы не попали на концерт звезды такой величины.

Ларсен также отметила преобразующую силу подобных поездок. По её словам, даже формальное посещение Донбасса может кардинально изменить человека, сделав его более осознанным и сопереживающим.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
