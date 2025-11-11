Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова

Телеведущая Тутта Ларсен прокомментировала практику посещения российскими артистами зоны СВО. Она особо отметила визит Филиппа Киркорова в Горловку.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Ларсен признала, что первоначально мотивы певца у многих вызывали вопросы. Однако, по её мнению, конечный результат оказался важнее возможной неоднозначности причин.

"Та польза, которую он принёс этим людям, она важнее, чем все те косяки, которые его в Горловку привели", — заявила ведущая в эфире радио "КП".

Телеведущая добавила, что для местных жителей такие выступления становятся настоящим событием. Многие из них в иных обстоятельствах никогда бы не попали на концерт звезды такой величины.

Ларсен также отметила преобразующую силу подобных поездок. По её словам, даже формальное посещение Донбасса может кардинально изменить человека, сделав его более осознанным и сопереживающим.