Восемь лет без Бориса Ноткина: Садальский обнародовал пронзительные воспоминания

Станислав Садальский опубликовал пронзительный пост в память о Борисе Ноткине. Актёр вспомнил телеведущего в восьмую годовщину его трагической гибели.

Фото: kinopoisk.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Станислав Садальский

Ноткин покончил с собой в ноябре 2017 года в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали рак четвёртой стадии, о чём журналист написал в предсмертной записке.

Садальский поделился воспоминаниями о своём общении с телеведущим.

"Спустя годы Боря с радостью бросался ко мне при встрече, и я тоже однажды попал в список этого блистательного мастера интервью", — отметил актёр в своём блоге на LiveJournal.

Артист затронул сложную тему добровольного ухода из жизни. Он задался вопросом, когда люди перестанут сводить счеты с жизнью из-за невыносимых страданий.

Борис Ноткин был известен как ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин". Его смерть стала одним из самых резонансных уходов в российском медиапространстве.