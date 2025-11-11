Дайте баллон кислорода: какой момент на пути к Эвересту Боня назвала самым тяжёлым

5:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня рассказала о трудностях восхождения на Эверест, где здоровье, усталость и внутренние лимиты проверяются на пределе возможностей.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня

Звезда "Дома-2" вновь поделилась впечатлениями о своем экстремальном опыте — восхождении на Джомолунгму. Для многих это кажется невероятным приключением, но сама Вика подчёркивает, что подобные путешествия — это не просто способ показать себя в соцсетях, а настоящая проверка на физическую и психологическую выносливость. Даже на первых этапах пути неподготовленный человек сталкивается с трудностями дыхания и движения, ведь на большой высоте каждая ступень требует усилий.

"После восхождения я иногда вижу комментарии: "Да она это делает, чтобы кому-то что-то доказать; да она это делает для лайков, для соцсетей". Таким людям я бы посоветовала дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста — до него идти семь дней", — цитирует слова знаменитости "СтарХит".

По словам Бони, многие думают, что на горе "за тебя всё носят": шерпы переносят палатки, оборудование, кислород. На самом деле, каждый альпинист несёт в рюкзаке минимум 10 кг личных вещей, а на высоте это ощущается как гораздо больший вес. Баллон с кислородом, еда, вода и личные принадлежности — всё это приходится переносить самому.

Физические и психологические трудности

В процессе подъёма на Джомолунгму Викторию ожидали серьёзные испытания, в том числе связанные с здоровьем. Неделя в пыли, без возможности принять душ, вызвала резкое ухудшение состояния.

"Жизненно важно в горах слушать свое тело. Я когда дошла до базового лагеря Джомолунгмы, почти сразу пошла помыла голову, и меня там продуло. Было настолько плохо — сатурация 55, — что я говорю ребятам: "Дайте баллон кислорода, иначе сейчас просто умру", — призналась Виктория.

В этот момент она приняла решение на время вернуться в Катманду, чтобы восстановиться. Уже через неделю Вика снова была готова продолжить восхождение, подчеркнув важность уважения к собственным ощущениям: если человек понимает, что не готов, нельзя его останавливать.

Путь к себе через вершину

Боня уверена: восхождение на такие высоты — это не только физическое испытание, но и глубокое внутреннее путешествие.

"Лимиты, которые ты открываешь в себе в горах, — это и есть путь к себе. Казалось бы, ты идёшь на вершину, а на самом деле изучаешь себя", — добавила телеведущая.

Многие моменты похода оказываются шокирующими: Виктория видела альпинистов, которые не смогли завершить путь и остались на горе навсегда. Тем не менее, это не пугало её. Звезда соцсетей подчёркивает, что экстремальные условия требуют полной концентрации: каждый шаг на льду или скале может быть решающим, а ошибка грозит серьёзной травмой.

Физическая нагрузка и самопроверка

На больших высотах тело испытывает невероятные нагрузки. Недостаток сна, ограниченное питание, усталость накапливается с каждым днём. Это длится месяцами, и именно такие моменты становятся настоящей проверкой на выносливость и силу характера.

"Я удивлялась, сколько, оказывается, наше тело способно вынести: у тебя очень плохой сон, потому что тело полностью не отдыхает; есть ты не можешь, особенно на высоте, еда не лезет. Усталость накапливается. И это всё длится месяцами. И это проверка самого себя — кто ты, на что ты способен", — рассказала Виктория.

Боня гордится своими достижениями и не намерена останавливаться на достигнутом. Для неё горы — это не просто экстремальный спорт, а способ понять свои возможности, открыть внутренние ресурсы и проверить пределы выносливости.

А что если попробовать самому?

Любителям экстремальных путешествий Боня советует подготовку и уважение к своим возможностям. Без опыта и сопровождения профессионалов такие восхождения опасны для жизни. Каждое решение в горах должно быть обдуманным, а физическая подготовка — на высоте.

Интересные факты

Восхождение на Джомолунгму требует акклиматизации и минимум недели в базовом лагере. Каждый килограмм снаряжения ощущается на высоте как вдвое больший. Многие альпинисты видят на пути погибших коллег, что усиливает психологическое давление.

Исторический контекст

Восхождения на Эверест стали символом человеческого стремления к самопроверке. С момента первого успешного подъёма в 1953 году альпинисты продолжают испытывать пределы возможностей человека, сочетая физическую силу с психологической устойчивостью.