Дайте баллон кислорода: какой момент на пути к Эвересту Боня назвала самым тяжёлым

Модель Виктория Боня рассказала о трудностях восхождения на Эверест, где здоровье, усталость и внутренние лимиты проверяются на пределе возможностей.
Звезда "Дома-2" вновь поделилась впечатлениями о своем экстремальном опыте — восхождении на Джомолунгму. Для многих это кажется невероятным приключением, но сама Вика подчёркивает, что подобные путешествия — это не просто способ показать себя в соцсетях, а настоящая проверка на физическую и психологическую выносливость. Даже на первых этапах пути неподготовленный человек сталкивается с трудностями дыхания и движения, ведь на большой высоте каждая ступень требует усилий.
"После восхождения я иногда вижу комментарии: "Да она это делает, чтобы кому-то что-то доказать; да она это делает для лайков, для соцсетей". Таким людям я бы посоветовала дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста — до него идти семь дней", — цитирует слова знаменитости "СтарХит".
По словам Бони, многие думают, что на горе "за тебя всё носят": шерпы переносят палатки, оборудование, кислород. На самом деле, каждый альпинист несёт в рюкзаке минимум 10 кг личных вещей, а на высоте это ощущается как гораздо больший вес. Баллон с кислородом, еда, вода и личные принадлежности — всё это приходится переносить самому.
В процессе подъёма на Джомолунгму Викторию ожидали серьёзные испытания, в том числе связанные с здоровьем. Неделя в пыли, без возможности принять душ, вызвала резкое ухудшение состояния.
"Жизненно важно в горах слушать свое тело. Я когда дошла до базового лагеря Джомолунгмы, почти сразу пошла помыла голову, и меня там продуло. Было настолько плохо — сатурация 55, — что я говорю ребятам: "Дайте баллон кислорода, иначе сейчас просто умру", — призналась Виктория.
В этот момент она приняла решение на время вернуться в Катманду, чтобы восстановиться. Уже через неделю Вика снова была готова продолжить восхождение, подчеркнув важность уважения к собственным ощущениям: если человек понимает, что не готов, нельзя его останавливать.
Боня уверена: восхождение на такие высоты — это не только физическое испытание, но и глубокое внутреннее путешествие.
"Лимиты, которые ты открываешь в себе в горах, — это и есть путь к себе. Казалось бы, ты идёшь на вершину, а на самом деле изучаешь себя", — добавила телеведущая.
Многие моменты похода оказываются шокирующими: Виктория видела альпинистов, которые не смогли завершить путь и остались на горе навсегда. Тем не менее, это не пугало её. Звезда соцсетей подчёркивает, что экстремальные условия требуют полной концентрации: каждый шаг на льду или скале может быть решающим, а ошибка грозит серьёзной травмой.
На больших высотах тело испытывает невероятные нагрузки. Недостаток сна, ограниченное питание, усталость накапливается с каждым днём. Это длится месяцами, и именно такие моменты становятся настоящей проверкой на выносливость и силу характера.
"Я удивлялась, сколько, оказывается, наше тело способно вынести: у тебя очень плохой сон, потому что тело полностью не отдыхает; есть ты не можешь, особенно на высоте, еда не лезет. Усталость накапливается. И это всё длится месяцами. И это проверка самого себя — кто ты, на что ты способен", — рассказала Виктория.
Боня гордится своими достижениями и не намерена останавливаться на достигнутом. Для неё горы — это не просто экстремальный спорт, а способ понять свои возможности, открыть внутренние ресурсы и проверить пределы выносливости.
Любителям экстремальных путешествий Боня советует подготовку и уважение к своим возможностям. Без опыта и сопровождения профессионалов такие восхождения опасны для жизни. Каждое решение в горах должно быть обдуманным, а физическая подготовка — на высоте.
Восхождение на Джомолунгму требует акклиматизации и минимум недели в базовом лагере.
Каждый килограмм снаряжения ощущается на высоте как вдвое больший.
Многие альпинисты видят на пути погибших коллег, что усиливает психологическое давление.
Восхождения на Эверест стали символом человеческого стремления к самопроверке. С момента первого успешного подъёма в 1953 году альпинисты продолжают испытывать пределы возможностей человека, сочетая физическую силу с психологической устойчивостью.
