Брак на грани развода? Анна Хилькевич призналась, кто всегда делает первый шаг к примирению

Актриса Анна Хилькевич раскрыла подробности о кризисах в своём десятилетнем браке. Звезда "Универа" рассказала о трудностях, с которыми столкнулась с супругом Артуром Мартиросяном.

По словам артистки, сложности возникали из-за периодов непонимания и раздражения. Особенно тяжёлыми были моменты, связанные с рождением детей и чрезмерной занятостью на работе.

"Но ниточка, связывающая нас, никогда не обрывалась — это главное", — подчеркнула Хилькевич в интервью Леди Mail.

Актриса призналась, что обычно первой идёт на примирение. Она объяснила это разницей в темпераментах: она быстро остывает после ссоры, тогда как муж переживает конфликты дольше и глубже.

Супруги сознательно находят время для уединения, чувствуя моменты отдаления. Основным личным временем для пары становятся вечера, когда их трое дочерей уже засыпают.