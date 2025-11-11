Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Серийный убийца в холодильнике: эти продукты отправляют собак на тот свет быстрее яда
Печень кричит SOS, а вы не слышите: тёплый напиток с цитрусовым ароматом запускает скрытую чистку
Лёгкий путь к телу мечты оказался ловушкой: тайна, спрятанная в простом числе
Белая эмульсия в моторе возникает из-за конденсата
Психолог Бенетт назвала причины и признаки выгорания
Собчак похвасталась подарками на 44-летие: ювелирные украшения и клатч от Киркорова
Древние мастера спрятали свой храм на 6 метров под землю — и почему никто не знал о нём 3000 лет
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери

Она не одна: Ксения Бородина раскрыла секрет ухода за бабушкой с деменцией

0:46
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поделилась трогательными кадрами с родной бабушкой и рассказала, как заботится о ней, несмотря на возраст и болезнь.

Телеведущая Ксения Бородина с бабушкой
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина с бабушкой

42-летняя звезда ТВ нередко делится с подписчиками личными моментами, показывая, что за экранным блеском стоит обычная жизнь, полная забот, любви и семейных чувств. На этот раз Ксения рассказала о своей бабушке Гале, которая живёт с диагнозом деменция, но при этом сохраняет активность и позитивный настрой.

"Приехали в любимую родную квартиру, где я провела всё детство. В 2026-м бабе Гале уже будет 89 лет. Я рада, что она хорошо выглядит. Да, деменция, ничего страшного. Зато читает газеты, гуляет, смотрит телевизор. Она ухоженная, добрая и самая лучшая! Это было лучшим решением взять бабушке сиделку. Очень хорошо, что она не одна", — призналась Бородина.

По словам телеведущей, диагноз не стал для семьи приговором. Наоборот, Ксения уверена, что любовь, внимание и забота способны творить чудеса.

Забота, которая важнее слов

Бородина подчеркнула, что не могла оставить бабушку без постоянного ухода, поэтому наняла сиделку. Женщина помогает Галине Ивановне в быту, следит за питанием и прогулками. Это решение телеведущая назвала одним из самых правильных в своей жизни — ведь благодаря поддержке бабушка остаётся дома, в привычной и любимой обстановке.

Подписчики Ксении с теплотой отреагировали на её признание. Многие отметили, что бабушка выглядит великолепно и, несмотря на болезнь, сохраняет ясность и доброту.

Реакция поклонников

Под публикацией телеведущей появилось множество комментариев с поддержкой.

"Прекрасная семья!";
"Бабуля молодец, пусть живет долго и счастливо в родных стенах!";
"Какое счастье видеть такую светлую и прекрасную бабушку!" — писали фолловеры под постом Ксении.

Поклонники похвалили Ксению за пример для подражания и за то, что она воспитывает детей в атмосфере уважения к старшим. Многие признались, что такие истории вдохновляют не меньше, чем яркие фото со съёмок.

Семейные ценности и уроки от Ксении

Бородина всегда подчёркивает: семья для неё - святое. Она открыто рассказывает о близких, не скрывая, что отношения не всегда были простыми. Недавно телеведущая отметила день рождения своей мамы, Инны Булатовны. Женщине исполнилось 65 лет, и Ксения устроила ей уютный праздник, сопроводив снимки душевными словами.

"Берегите свою семью. Семья — это самое ценное, что у нас может быть. С родителями никогда не бывает просто, отношения иногда бывают сложными и многогранными", — написала Бородина в соцсетях.

Телеведущая добавила, что с мамой у неё бывали трудные периоды, но они всегда находили силы оставаться рядом.

"Я никогда не скрывала, что с мамой мне не всегда было просто и легко и что это, однозначно, важный человек в моей жизни. Я её очень сильно люблю и всегда стараюсь ей дать всё самое лучшее, что могу", — поделилась Ксения.

Советы шаг за шагом: как помочь пожилому родственнику с деменцией

  1. Создайте безопасное пространство. Уберите опасные предметы, установите удобную мебель и хорошее освещение.

  2. Сохраняйте привычки. Людям с деменцией важно жить в знакомом ритме: читать газеты, смотреть любимые передачи, гулять.

  3. Поддерживайте общение. Даже если память подводит, разговоры и внимание близких сохраняют эмоциональную связь.

  4. Организуйте помощь. Наймите проверенную сиделку или помощника, чтобы избежать перегрузки в семье.

  5. Заботьтесь о себе. Уход за пожилыми людьми требует ресурса, поэтому важно отдыхать и сохранять собственное здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставлять пожилого человека одного.
    Последствие: чувство тревоги и ухудшение состояния.
    Альтернатива: обеспечить постоянное присутствие близких или сиделки.

  2. Ошибка: скрывать диагноз.
    Последствие: страх и непонимание в семье.
    Альтернатива: открыто говорить о болезни и искать поддержку.

  3. Ошибка: лишать человека активности.
    Последствие: быстрая потеря интереса к жизни.
    Альтернатива: вовлекать в простые занятия — чтение, прогулки, общение.

А что если…

А что если именно доброта и внимание помогают дольше сохранять ясный ум? История Ксении показывает, что душевное тепло порой важнее любых лекарств. Когда пожилой человек чувствует заботу, он будто возвращается в молодость — улыбается чаще, легче идёт на контакт и не теряет интереса к жизни.

FAQ

Как выбрать сиделку для пожилого родственника?
Лучше обращаться в лицензированные агентства с проверенными рекомендациями и отзывами.

Можно ли замедлить развитие деменции?
Да, при правильном уходе, медикаментозной поддержке и постоянной стимуляции мозга процесс можно замедлить.

Как помочь бабушке не чувствовать себя одинокой?
Регулярно навещайте, разговаривайте, пересматривайте старые фото и делайте то, что приносит ей радость.

Мифы и правда

Миф: при деменции человек ничего не понимает.
Правда: осознание может сохраняться долго, просто проявляется иначе.

Миф: пожилым людям не нужна активность.
Правда: движение, прогулки и чтение помогают сохранить ясность ума.

Миф: сиделка — это роскошь.
Правда: зачастую это необходимость, обеспечивающая спокойствие и безопасность.

Исторический контекст

Деменция — одно из самых распространённых возрастных заболеваний. В России, по данным Минздрава, ею страдает около 2 миллионов человек. Однако за последние годы выросла культура ухода за пожилыми людьми: появились профессиональные сиделки, службы патронажа, а звёзды, как Бородина, своим примером показывают, что внимание к старшим — не обязанность, а проявление любви.

3 интересных факта

  1. Люди с деменцией часто лучше запоминают старые события, чем недавние.

  2. Простые хобби, вроде вязания или рисования, замедляют развитие болезни.

  3. Регулярное общение с близкими снижает риск когнитивных нарушений почти на 30%.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность
Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца
В горах Эфиопии нашли уникальных горных обезьян
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Руководство по выбору парфюма в подарок: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.