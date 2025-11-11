Она не одна: Ксения Бородина раскрыла секрет ухода за бабушкой с деменцией

Телеведущая Ксения Бородина поделилась трогательными кадрами с родной бабушкой и рассказала, как заботится о ней, несмотря на возраст и болезнь.

42-летняя звезда ТВ нередко делится с подписчиками личными моментами, показывая, что за экранным блеском стоит обычная жизнь, полная забот, любви и семейных чувств. На этот раз Ксения рассказала о своей бабушке Гале, которая живёт с диагнозом деменция, но при этом сохраняет активность и позитивный настрой.

"Приехали в любимую родную квартиру, где я провела всё детство. В 2026-м бабе Гале уже будет 89 лет. Я рада, что она хорошо выглядит. Да, деменция, ничего страшного. Зато читает газеты, гуляет, смотрит телевизор. Она ухоженная, добрая и самая лучшая! Это было лучшим решением взять бабушке сиделку. Очень хорошо, что она не одна", — призналась Бородина.

По словам телеведущей, диагноз не стал для семьи приговором. Наоборот, Ксения уверена, что любовь, внимание и забота способны творить чудеса.

Забота, которая важнее слов

Бородина подчеркнула, что не могла оставить бабушку без постоянного ухода, поэтому наняла сиделку. Женщина помогает Галине Ивановне в быту, следит за питанием и прогулками. Это решение телеведущая назвала одним из самых правильных в своей жизни — ведь благодаря поддержке бабушка остаётся дома, в привычной и любимой обстановке.

Подписчики Ксении с теплотой отреагировали на её признание. Многие отметили, что бабушка выглядит великолепно и, несмотря на болезнь, сохраняет ясность и доброту.

Реакция поклонников

Под публикацией телеведущей появилось множество комментариев с поддержкой.

"Прекрасная семья!";

"Бабуля молодец, пусть живет долго и счастливо в родных стенах!";

"Какое счастье видеть такую светлую и прекрасную бабушку!" — писали фолловеры под постом Ксении.

Поклонники похвалили Ксению за пример для подражания и за то, что она воспитывает детей в атмосфере уважения к старшим. Многие признались, что такие истории вдохновляют не меньше, чем яркие фото со съёмок.

Семейные ценности и уроки от Ксении

Бородина всегда подчёркивает: семья для неё - святое. Она открыто рассказывает о близких, не скрывая, что отношения не всегда были простыми. Недавно телеведущая отметила день рождения своей мамы, Инны Булатовны. Женщине исполнилось 65 лет, и Ксения устроила ей уютный праздник, сопроводив снимки душевными словами.

"Берегите свою семью. Семья — это самое ценное, что у нас может быть. С родителями никогда не бывает просто, отношения иногда бывают сложными и многогранными", — написала Бородина в соцсетях.

Телеведущая добавила, что с мамой у неё бывали трудные периоды, но они всегда находили силы оставаться рядом.

"Я никогда не скрывала, что с мамой мне не всегда было просто и легко и что это, однозначно, важный человек в моей жизни. Я её очень сильно люблю и всегда стараюсь ей дать всё самое лучшее, что могу", — поделилась Ксения.

Советы шаг за шагом: как помочь пожилому родственнику с деменцией

Создайте безопасное пространство. Уберите опасные предметы, установите удобную мебель и хорошее освещение. Сохраняйте привычки. Людям с деменцией важно жить в знакомом ритме: читать газеты, смотреть любимые передачи, гулять. Поддерживайте общение. Даже если память подводит, разговоры и внимание близких сохраняют эмоциональную связь. Организуйте помощь. Наймите проверенную сиделку или помощника, чтобы избежать перегрузки в семье. Заботьтесь о себе. Уход за пожилыми людьми требует ресурса, поэтому важно отдыхать и сохранять собственное здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять пожилого человека одного.

Последствие: чувство тревоги и ухудшение состояния.

Альтернатива: обеспечить постоянное присутствие близких или сиделки. Ошибка: скрывать диагноз.

Последствие: страх и непонимание в семье.

Альтернатива: открыто говорить о болезни и искать поддержку. Ошибка: лишать человека активности.

Последствие: быстрая потеря интереса к жизни.

Альтернатива: вовлекать в простые занятия — чтение, прогулки, общение.

А что если…

А что если именно доброта и внимание помогают дольше сохранять ясный ум? История Ксении показывает, что душевное тепло порой важнее любых лекарств. Когда пожилой человек чувствует заботу, он будто возвращается в молодость — улыбается чаще, легче идёт на контакт и не теряет интереса к жизни.

FAQ

Как выбрать сиделку для пожилого родственника?

Лучше обращаться в лицензированные агентства с проверенными рекомендациями и отзывами.

Можно ли замедлить развитие деменции?

Да, при правильном уходе, медикаментозной поддержке и постоянной стимуляции мозга процесс можно замедлить.

Как помочь бабушке не чувствовать себя одинокой?

Регулярно навещайте, разговаривайте, пересматривайте старые фото и делайте то, что приносит ей радость.

Мифы и правда

• Миф: при деменции человек ничего не понимает.

Правда: осознание может сохраняться долго, просто проявляется иначе.

• Миф: пожилым людям не нужна активность.

Правда: движение, прогулки и чтение помогают сохранить ясность ума.

• Миф: сиделка — это роскошь.

Правда: зачастую это необходимость, обеспечивающая спокойствие и безопасность.

Исторический контекст

Деменция — одно из самых распространённых возрастных заболеваний. В России, по данным Минздрава, ею страдает около 2 миллионов человек. Однако за последние годы выросла культура ухода за пожилыми людьми: появились профессиональные сиделки, службы патронажа, а звёзды, как Бородина, своим примером показывают, что внимание к старшим — не обязанность, а проявление любви.

3 интересных факта

Люди с деменцией часто лучше запоминают старые события, чем недавние. Простые хобби, вроде вязания или рисования, замедляют развитие болезни. Регулярное общение с близкими снижает риск когнитивных нарушений почти на 30%.