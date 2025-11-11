Разрыв года: почему Тимати Шаламе и Кайли Дженнер больше не вместе

Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер прекратили отношения после двух лет романа. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на инсайдеров, близких к паре.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тимоти Шаламе

По информации источников, за время отношений у звёзд уже были периоды расставаний. Однако ранее Дженнер всегда удавалось уговорить Шаламе на примирение.

"Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он. Но она от него без ума, так что это вполне может случиться снова", — пояснил один из собеседников издания.

Слухи о разладе появились после недавнего интервью Шаламе журналу Vogue. Актёра раскритиковали за фразу о том, что ему "нечего сказать" об отношениях с Дженнер, которую многие поклонники восприняли как пренебрежительную.