Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые, но эффектные прически для офиса и деловых встреч
Агрономы рассказали, как правильно собирать хурму осенью
Школьников Ставрополья учат основам индустрии отдыха
Эндокринолог Калинчев назвал связь недосыпа и набора веса
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Она не одна: Ксения Бородина раскрыла секрет ухода за бабушкой с деменцией
Серийный убийца в холодильнике: эти продукты отправляют собак на тот свет быстрее яда
Печень кричит SOS, а вы не слышите: тёплый напиток с цитрусовым ароматом запускает скрытую чистку
Лёгкий путь к телу мечты оказался ловушкой: тайна, спрятанная в простом числе

Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым

3:07
Шоу-бизнес

Актёр и публицист Станислав Садальский прокомментировал недавнее появление человека, внешне напоминающего телеведущего Дмитрия Диброва, на ночной вечеринке.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Событие вызвало бурные обсуждения в социальных сетях после того, как РЕН ТВ опубликовало соответствующее видео.

На кадрах видно, как "Дибров" выходит из машины, делает провокационные движения в районе ширинки, берёт сумку у спутницы и направляется к входу в клуб.

Детали внешнего вида и манера поведения участника вечера создают впечатление тщательно продуманного образа, но остаётся открытым вопрос: был ли это спонтанный эпизод или заранее подготовленная акция.

Мнения экспертов и публики

Садальский назвал произошедшее эффектной имитацией и попыткой привлечь внимание к вечеринке.

"Я думаю, это Хэллоуин, кич, имитация", — написал актёр в соцсетях.

По его словам, подобные перформансы уже давно стали частью светской жизни, когда реальность и шоу-представление намеренно смешиваются. Многие подписчики согласны с Садальским, отмечая, что ночные клубы часто превращаются в площадку для демонстрации образов и костюмов, где важен эффект и зрелищность.

Спонтанность или подготовка

Пока что остаётся неизвестным, был ли этот "перформанс" заранее срежиссирован. Существуют два возможных сценария:

  1. Спонтанная выходка, когда человек решил повторить известный образ телеведущего.

  2. Продуманная акция, направленная на создание вирусного видео и медийного резонанса.

Любопытно, что такие события активно обсуждаются в интернете: пользователи спорят о деталях образа, подмечают жесты и мимику, сравнивая с оригинальным Дмитрием Дибровым.

Социальные сети и вирусный эффект

Публикация на РЕН ТВ быстро разлетелась по соцсетям. Видео собрало тысячи комментариев, где подписчики высказывают свои версии: одни уверены, что это обычный костюмированный образ, другие — что это PR-ход.

Многие блогеры обратили внимание на то, что перформансы подобного рода становятся всё более популярными в ночной жизни Москвы. Пользователи подчёркивают, что такие эпизоды создают визуальный эффект и вовлекают аудиторию в обсуждение.

Интересные факты

  1. Дмитрий Дибров известен своим характерным образом, который легко узнаваем публикой.

  2. Ночные клубы Москвы уже несколько лет активно используют элементы перформанса и театрализации мероприятий.

Исторический контекст

Подобные имитации знаменитостей и театрализованные выходки имеют давние традиции: ещё в XX веке на светских мероприятиях западного мира популярны были пародии на известных политиков и артистов. Сейчас эта практика переносится на российскую ночную жизнь, где шоу и реальность органично переплетаются.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность
Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца
В горах Эфиопии нашли уникальных горных обезьян
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Руководство по выбору парфюма в подарок: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.