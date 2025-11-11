Тайны восточных традиций: Жасмин раскрыла обряд, который провели для новорождённого внука

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Жасмин впервые публично рассказала о рождении внука. На концерте "Звёзды Востока" артистка сообщила, что ребёнка назвали Борисом Михайловичем.

Жасмин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жасмин

Жасмин подчеркнула, что семья успела провести все необходимые традиционные обряды.

"Самое главное мы успели отгулять, обмыть моего внука, сделать обрезание по нашим традициям", — пояснила певица.

Старший сын исполнительницы Михаил Семендуев женился на экс-фигуристке Еве Хачатурян в апреле 2024 года. Жасмин отметила, что сразу приняла выбор сына и выстроила тёплые отношения с невесткой.

Певица находится в браке с Иланом Шором с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей — 13-летнюю Маргариту и 9-летнего Мирона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
