Тайны восточных традиций: Жасмин раскрыла обряд, который провели для новорождённого внука

Певица Жасмин впервые публично рассказала о рождении внука. На концерте "Звёзды Востока" артистка сообщила, что ребёнка назвали Борисом Михайловичем.
Жасмин подчеркнула, что семья успела провести все необходимые традиционные обряды.
"Самое главное мы успели отгулять, обмыть моего внука, сделать обрезание по нашим традициям", — пояснила певица.
Старший сын исполнительницы Михаил Семендуев женился на экс-фигуристке Еве Хачатурян в апреле 2024 года. Жасмин отметила, что сразу приняла выбор сына и выстроила тёплые отношения с невесткой.
Певица находится в браке с Иланом Шором с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей — 13-летнюю Маргариту и 9-летнего Мирона.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.